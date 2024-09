La Nouvelle-Orléans et le ministère américain de la Justice décident de mettre fin au décret de consentement du département de police

NOUVELLE-ORLÉANS — La Nouvelle-Orléans et le ministère américain de la Justice ont déposé vendredi une requête auprès d’un tribunal fédéral pour prendre des mesures visant à mettre fin à une situation de longue date. surveillance fédérale du service de police de la ville.

La ville et le gouvernement fédéral avaient conclu un accord de réforme pour le service de police de la Nouvelle-Orléans, connu sous le nom de décret de consentement, en 2013, deux ans après une enquête du ministère de la Justice. trouvé des preuves de préjugés raciaux et d’inconduite de la part de la police de la ville.

Le ministère de la Justice avait trouvé en 2011 que la police de la Nouvelle-Orléans a eu recours à une force meurtrière sans justification, procédé à plusieurs reprises à des arrestations anticonstitutionnelles et s’est livrée au profilage racial. Les fusillades impliquant des policiers et les décès en détention ont fait l’objet d’une « enquête insuffisamment ou pas du tout » Le ministère de la Justice a déclaré.

Si la juge américaine Susie Morgan du district oriental de Louisiane approuve la motion, la ville et son service de police disposeront de deux années supplémentaires sous surveillance fédérale pour montrer qu’ils se conforment aux mesures de réforme adoptées lors du décret de consentement avant que celui-ci ne soit levé.

« Le dossier d’aujourd’hui reconnaît les progrès significatifs réalisés par la ville de la Nouvelle-Orléans et le service de police de la Nouvelle-Orléans pour garantir un maintien de l’ordre constitutionnel et équitable », a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke de la division des droits civils du ministère de la Justice dans un communiqué.

Morgan a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait de tenir une audience publique dans les 45 prochains jours pour permettre aux membres de la communauté de se prononcer sur la question de savoir s’ils pensaient que la ville et son service de police devraient être autorisés à mettre fin à la surveillance fédérale.

Colin Reingold, directeur juridique de l’Initiative Promesse de Justice, a accueilli favorablement la contribution des citoyens.

« Les torts commis par le NOPD ne appartiennent pas au passé, et le besoin de responsabilisation de la police en Louisiane est toujours aussi grand qu’il ne l’a jamais été », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Le NOPD est loin de rétablir la confiance dans les communautés que nous représentons. La surveillance fédérale des pratiques du NOPD, bien que n’étant pas une panacée, était et reste un contrôle important contre les abus de pouvoir, et le NOPD s’efforçant de se soustraire à cette surveillance suggère que le NOPD s’efforce de se soustraire à cette surveillance. Les leçons du jugement de consentement n’ont pas été intégrées ni n’ont conduit à des réformes durables. La discussion sur la possibilité de passer du jugement de consentement devrait avoir lieu avec la communauté avant qu’il ne soit porté devant le tribunal.

L’observatrice indépendante de la police de la ville, Stella Cziment, a déclaré dans un communiqué que les voix des habitants de la ville doivent être « entendues, prises en compte et pesées » pour déterminer s’il faut permettre au processus de jugement de consentement d’entrer dans ses phases finales. Mais elle a noté que le décret de consentement avait toujours été destiné à être progressivement supprimé.

« Les réformes mises en place, les officiers qui adhèrent à ces réformes et la communauté qui les a défendues ne mèneront nulle part », a-t-elle déclaré. « Le travail continue. »

Le Bureau de l’Observateur indépendant de la police est une agence civile indépendante de surveillance de la police créée par les électeurs lors d’un référendum sur la charte en 2008. Il est chargé de tenir le service de police responsable et de veiller à ce qu’il respecte ses propres règles, politiques, ainsi que les lois municipales, étatiques et fédérales.

Relations entre Morgan et le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell ont été tendusle maire affirmant que le décret d’approbation a constitué une ponction sur les ressources de la ville. Se conformer à la surveillance fédérale a coûté des millions à la ville.

Le bureau du maire a annoncé qu’il publierait un communiqué plus tard vendredi concernant le dossier.

Morgan a déclaré qu’elle «applaudis les progrès» réalisés jusqu’à présent par la police de la Nouvelle-Orléans. Elle a ajouté que le tribunal prendrait « des mesures rapides et décisives » si la ville et les services de police ne suivaient pas les efforts de réforme en cours.

____

Jack Brook est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.