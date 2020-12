Pep Guardiola pense qu’une vie privée plus sédentaire a aidé John Stones à regagner sa place à Manchester City.

Stones a évincé Aymeric Laporte de la défense de premier choix de Guardiola après seulement 16 apparitions en Premier League la saison dernière.

L’arrière central, signé pour 47 millions de livres sterling d’Everton en 2016, a bénéficié d’une absence de blessure, mais Guardiola a également réduit la bonne forme de Stones à « une vie personnelle bien établie » après s’être séparé de sa petite amie de longue date en novembre 2018.

« Son attitude a toujours été la même mais nous le voyons plus heureux et plus fort maintenant parce qu’il est en forme, il n’est pas blessé toutes les deux ou trois semaines, et cela aide beaucoup », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Il a très bien joué et cela vous donne confiance. Sa vie personnelle, maintenant c’est réglé, est bien meilleure. C’est un gars qui est si sensé et qui aide à se concentrer sur ce que nous avons à faire.

« Mon seul conseil pour lui est que ce qu’il a gagné en ce moment, dans la façon dont il vit sa vie et comment il prend soin de lui-même – son corps, son esprit, tout – il doit le garder pour les 10 prochaines années, 12 ans, ici avec moi, sans moi, avec d’autres managers.

« Le moment qui tombe, il ne sera pas cohérent. »

Stones a été l’un des premiers joueurs à franchir la porte du stade Etihad après l’arrivée de Guardiola en 2016, mais n’a réussi qu’une seule fois plus de 40 matchs en une saison au cours de ses quatre ans et demi au club.

Le joueur de 26 ans a 18 mois de contrat à City mais il est en ligne pour un nouvel accord après avoir regagné sa place dans l’équipe malgré la signature estivale de Ruben Dias de Benfica.

« S’il peut éviter les blessures, il peut être le joueur que nous avons toujours cru pouvoir être », a déclaré Guardiola. « Il nous a donné un bon feeling mais ce n’est que deux ou trois matchs. Un défenseur doit être constant toute la saison. »