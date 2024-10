La nouvelle offre Xbox Game Pass Ultimate vous permet d’économiser près de 200 $

Les abonnements Xbox Game Pass Ultimate ne sont pas souvent mis en vente, donc quand ils le font, c’est remarquable. Naturellement, les remises ne sont jamais les plus importantes, mais l’argent économisé reste de l’argent économisé. Et lorsque vous payez plus de 17 $ par mois pour un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, les coûts s’accumulent rapidement. À cette fin, les abonnés devraient toujours économiser de l’argent sur Xbox Game Pass lorsqu’ils le peuvent.

La nouvelle offre Xbox Game Pass vient spécifiquement du détaillant en ligne Wootqui propose à la fois des abonnements d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate et des abonnements de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate.

L’offre est disponible via Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X, mais uniquement pour une durée limitée. Plus précisément, jusqu’au 18 octobre ou jusqu’à épuisement des stocks, selon la première éventualité. Et si l’on considère que les articles ne sont pas limités à un par client, mais plutôt à 24 par client, ils pourraient se vendre rapidement.

Les personnes intéressées par l’accord ont deux options. La première consiste à économiser 19 % sur un abonnement d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate, ce qui signifie payer 13,79 $ au lieu de 16,99 $. Pendant ce temps, la même réduction est disponible pour un abonnement de trois mois, qui coûte normalement 44,99 $, mais ne coûte que 36,49 $ avec cette réduction.

Ceux qui veulent vraiment économiser de l’argent peuvent acheter 24 abonnements de trois mois. En économisant 8 $ pièce, les abonnés Xbox Game Pass peuvent économiser environ 192 $ en faisant cela. Cela dit, cela s’accompagne d’un approvisionnement de trois ans en Xbox Game Pass, c’est-à-dire un engagement long et constant envers le service d’abonnement.

Comme son homologue PlayStation, PlayStation Plus, le Xbox Game Pass est rarement mis en vente. Cependant, la période des fêtes approche à grands pas, il est donc possible qu’il soit mis en vente à ce moment-là, avec une meilleure remise, mais il n’y a aucune garantie à ce sujet.

Il convient également de prendre en compte qu’il y a eu quelques augmentations de prix du Xbox Game Pass ces dernières années. À cette fin, bénéficier d’une réduction sur le taux actuel pourrait vous faire économiser encore plus si une augmentation des prix se profile à l’horizon.

