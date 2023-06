La nouvelle offre de Trever Jackson à Miami et son opportunité à l’Elite 11

REDONDO BEACH, Californie – Trever Jackson a serré les poings et les a enfoncés dans le gazon du terrain. Il a fait cinq pompes rapides.

« Je suis un garçon de Floride », a déclaré Jackson jeudi soir. « J’avais besoin de rester au chaud, juste de garder l’énergie qui coule. »

Il faisait frais à Redondo Beach mercredi soir lors de la première nuit des finales Elite 11. La session était presque terminée, mais Jackson avait encore un lancer à faire avant de remporter la victoire dans l’un des exercices les plus compétitifs de tout le camp. Jackson a surgi du gazon, a étiré son bras lanceur à quelques reprises et a pris un claquement.

Il a réussi la passe parfaite.

Gagnant. Tout le camp a crié et s’est blotti autour du champion pour célébrer son exploit.

C’était le «Rail Shot Challenge», où chacun des participants devait lancer une passe parfaite à un receveur à la limite. Si votre laissez-passer avait trop d’air en dessous ou était décalé ne serait-ce que d’un mètre, le gourou des quarts et conseiller de camp Quincy Avery vous donnerait un coup de pouce et vous éliminerait de l’exercice. Dylan Raiola a été éliminé. Tout comme Julian Sayin, DJ Lagway et Jadyn Davis. Les espoirs cinq étoiles avaient disparu. Même le vainqueur en titre du trophée Heisman, Caleb Williams, a raté l’une de ses tentatives et a dit au revoir avec humour en se dirigeant vers la zone d’élimination.

Les gars sont installés, maintenant il est temps de 𝐖𝐎𝐑𝐊#Elite11XXV pic.twitter.com/KgT8UX17mo — Élite11 (@Elite11) 15 juin 2023

Jackson, un quart-arrière quatre étoiles de Winter Gardens (Floride) West Orange qui n’a pas encore pris d’engagement, était le dernier homme debout. Fléchette après fléchette après fléchette, Jackson a constamment relevé le défi.

« Cela montre simplement que je suis un concurrent », a déclaré Jackson. « Je peux me mettre avec les meilleurs, baisser la tête et continuer à moudre et sortir avec une victoire à la fin de la journée. »

Classé n ° 433 au classement général de la classe 2024 dans le 247Sports Composite, Jackson n’est pas comme la plupart des joueurs des finales Elite 11. Il n’est que l’un des deux espoirs non engagés à l’événement et n’a pas été recruté par l’Alabama, la Géorgie, Clemson et l’Ohio State.

En entrant dans la compétition, Jackson favorisait trois écoles : Missouri, Pittsburgh et Texas A&M. Mais même encore, les choses bougent.

Par exemple, il a reçu deux informations intéressantes avant le début de l’événement. Tout d’abord, il a découvert que Texas A&M avait pris un engagement de Miles O’Neill de Princeton (NJ) Hun School mercredi, donnant aux Aggies leur deuxième quart-arrière dans la classe 2024.

« Je ne pense pas qu’ils prendront trois quarts, donc je vais probablement devoir les éliminer », a déclaré Jackson nonchalamment.

Vous penseriez que des informations comme celles-là ébranleraient un joueur dans sa position. Mais l’autre nouvelle l’emportait sur la mauvaise. Lorsqu’il est arrivé à Los Angeles, il a continué à recevoir des appels de Miami. Les Hurricanes voulaient prolonger une offre de bourse.

C’est important pour un prospect en Floride. C’est presque comme si Miami avait une boule de cristal pour ce qui allait se passer à Redondo Beach Union High School plus tard dans la soirée.

Serait-ce l’arrivée officielle de Jackson en tant que prospect de quart-arrière de niveau élite? Est-il le retardataire d’Elite 11 de cette année ?

« J’espère », a-t-il plaisanté.

Les choses pourraient être sur le point de devenir très différentes pour Jackson. Cette étape a fait des merveilles pour les recrutements de tant de quarterbacks au fil des années. S’il continue à performer à un niveau élevé face à cette concurrence féroce, il pourrait bénéficier de ce cocktail de recrutement parfait – talent et pénurie de postes.

« Je me mets parfois dans la tête, mais je fais beaucoup de recherches », a déclaré Jackson. «Il reste environ 18 ou 19 écoles dans le Power 5 qui n’ont pas d’engagement de quart-arrière. Je regarde tout ça. Cela me donne une chance de regarder ces écoles.

Jackson est intelligent. Il sait comment fonctionne le processus. Mais la naïveté est aussi douce. Il a déjà officiellement visité Pittsburgh et a un officiel prévu pour Mizzou à la fin du mois. Mais s’il devient une marchandise, peu importe qui s’engage où. Par exemple, Miami a déjà un quart-arrière engagé dans sa classe 2024 dans le trois étoiles Judd Anderson du comté de Gray (Ga.) Jones et l’offre à Jackson a toujours été acceptée.

C’est pourquoi ce camp, cette étape, est si important. Et le voir intervenir et aller coup pour coup avec des quarts qui n’ont pas été négligés dans ce processus fait de lui une perspective facile à soutenir.

Il regarde cette compétition depuis des années. Il a imaginé ce que ce serait de participer.

« J’étais un vrai retardataire », a déclaré Jackson. « En 10e année, quand tout le monde a commencé à exploser, je suis allé dans tous les mêmes camps et j’ai vu ces gars dans les camps locaux. Je n’ai jamais eu de regards. J’étais en bas au début. Je viens d’apprendre à se débarrasser de ça et à continuer à pousser, à continuer à moudre.

« Tu viendras à la lumière quand tu le mériteras. »

Peut-être que l’Elite 11 sera la lumière pour Jackson.

(Photo avec l’aimable autorisation de l’Elite 11)