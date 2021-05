La nouvelle odyssée spatiale d’Andy Weir

Quand Andy Weir écrivait son nouveau roman, «Project Hail Mary», il est tombé sur un problème de physique épineux. L’intrigue du livre repose sur un moule spatial qui dévore l’énergie du soleil, menaçant toute vie sur Terre, et qui se propulse en frappant les neutrinos ensemble. Il avait besoin de déterminer la quantité d’énergie produite par la collision de deux de ces particules subatomiques. «J’avais vraiment du mal à trouver des informations à ce sujet, et la raison en est que les gens ne le savent pas vraiment. Je veux dire, nous arrivons à la limite des connaissances humaines sur celui-là », a déclaré Weir dans une interview le mois dernier depuis son domicile à Saratoga, en Californie.« Les neutrinos sont les plus petits et les plus difficiles à traiter avec les particules subatomiques que nous ayons jamais eu. effectivement réussi à prouver l’existence. La plupart des écrivains de science-fiction penchent du côté de la fiction plutôt que de la science. Mais Weir ne s’est jamais contenté de solutions fictives aux dilemmes scientifiques. Il a finalement compris le nombre dont il avait besoin pour une seule phrase – 25,984 microns – et, ce faisant, a beaucoup appris sur neutrinos.

«Vous avez quelque 100 trillions de neutrinos qui vous traversent, personnellement, chaque seconde», dit-il avec enthousiasme. « Juste être émis par le soleil. » Image «Project Hail Mary», le prochain livre d’Andy Weir, sort le 4 mai. C’est ainsi que les conversations avec Weir, 48 ans, ont tendance à se dérouler. Une question sur un point de l’intrigue provoquera une réponse hallucinante, un barrage de faits obscurs entrecoupés de blagues effaçables et de grossièretés désinvoltes. Weir s’est fait un nom parmi les fans inconditionnels de science-fiction pour ses explications incroyablement détaillées de la physique quantique, de la chimie, de l’ingénierie, de l’aérodynamique et de la science des fusées qui sous-tendent les intrigues de ses romans. Lorsqu’il écrivait ses débuts à succès, «The Martian», il a construit un logiciel pour calculer les trajectoires de poussée constante du moteur ionique d’un vaisseau spatial, a étudié les images satellite de la NASA pour tracer le parcours de plus de 3200 kilomètres de son personnage astronaute sur Mars, et a donné un formule détaillée pour savoir comment fabriquer de l’eau à partir d’oxygène et d’hydrazine. Pour son deuxième roman, «Artemis», un thriller sur un braquage qui a lieu sur la lune, Weir a découvert comment les colons lunaires pouvaient fabriquer de l’oxygène et de l’aluminium en fondant un minéral appelé anorthite, et a calculé le coût d’expédition de divers produits sur la lune. (4653 $ le kilogramme).

« Il fait littéralement le calcul de l’idée en premier, puis construit le drame autour d’elle, » a déclaré Aditya Sood, un producteur qui a travaillé sur l’adaptation cinématographique de 2015 de «The Martian». Pour un écrivain de science-fiction qui privilégie les faits à la fiction, Weir fait un saut plus loin dans la spéculation avec son nouveau roman, que Ballantine publie mardi. Situé dans un autre système solaire, «Project Hail Mary» s’ouvre alors que le narrateur, Ryland Grace, se réveille dans ce qui ressemble à une chambre d’hôpital, avec les restes de ses deux coéquipiers. Il se rend compte qu’il est sur un vaisseau spatial, et alors que sa mémoire revient, Grace se rend compte de l’ampleur de sa mission: la Terre et ses habitants sont menacés d’extinction alors que le micro-organisme extraterrestre dévore les photons du soleil, et pour sauver l’humanité, il doit trouver un remède en un autre système solaire.

Même avec un scénario aussi tiré par les cheveux, Weir était déterminé à rendre les mathématiques et la physique des particules dans le roman précises, jusqu’au niveau quantique. Pourtant, il craint de décourager certaines personnes avec une histoire qui présente des voyages dans l’espace, des extraterrestres et une mission ridiculement élevée. «Je ne veux pas aliéner mes lecteurs avec quelque chose de trop fantastique», a-t-il déclaré. À en juger par les premières distinctions, «Project Hail Mary» semble résonner. Une adaptation cinématographique des producteurs et scénaristes qui ont fait « The Martian » est en cours, avec Ryan Gosling qui a signé pour jouer Grace. UNE critique étoilée dans Kirkus a appelé le roman «rien de moins qu’un chef-d’œuvre de science-fiction». Des écrivains de science-fiction et de fantasy comme Ernest Cline, Brandon Sanderson et George RR Martin ont donné à Weir des présentations exubérantes. «Là où Andy est unique, c’est qu’il écrit une partie de la science-fiction la plus dure, il y a tellement de science dans son travail, mais il le fait au service de l’histoire», Martin, l’auteur du best-seller «The Song of Ice and Fire « série fantastique qui a engendré la série HBO » Game of Thrones « , a déclaré dans une interview. «Personne ne le fait aussi bien que lui.»

Un «nerd spatial de longue date» qui se décrit lui-même, Weir a grandi dans la région de la baie, où son père travaillait comme physicien des particules. Après le divorce de ses parents à l’âge de 8 ans, Weir et sa mère, qui travaillait comme ingénieur électricien, ont déménagé fréquemment et il s’est diverti avec des ordinateurs. Il a étudié l’informatique à l’Université de Californie, à San Diego, mais a manqué de frais de scolarité avant de terminer ses études. À la recherche d’un revenu stable, il s’est lancé dans la programmation et a travaillé pour la société de jeux vidéo Blizzard Entertainment et chez AOL. Image «The Martian», le premier livre de Weir, s’est vendu à cinq millions d’exemplaires en Amérique du Nord et est devenu un film en 2015. Lorsqu’il a eu l’idée de «The Martian» en 2009, Weir vivait seul à Boston, travaillant pour une société de jeux mobiles. Il a commencé à réfléchir à ce qu’il faudrait à une personne pour survivre, complètement seule, sur une planète hostile. (Cela impliquait beaucoup de biochimie, de ruban adhésif, de jurons et d’agriculture avec des déchets humains.) «L’une des principales raisons pour lesquelles l’isolement est un thème si récurrent dans mes livres est que j’ai passé une grande partie de ma vie seul et que je ne voulais pas l’être», a-t-il déclaré. «J’étais seul et cela finit par être un facteur dans mes histoires.» Weir a commencé à publier des chapitres gratuits de «The Martian» sur son site Web. À la demande des lecteurs, il a téléchargé le texte intégral sur Amazon, facturant 99 cents. En quelques mois, il s’était vendu à 35 000 exemplaires. Lorsqu’un agent littéraire lui a proposé de l’aider à obtenir un contrat de livre, Weir était sceptique, mais il a accepté d’envoyer le manuscrit à un éditeur de Crown. Peu de temps après, il a vendu le livre et les droits du film en une semaine. Après sa sortie en 2014, «The Martian» s’est vendu à quelque cinq millions d’exemplaires en Amérique du Nord. L’adaptation cinématographique, réalisée par Ridley Scott et mettant en vedette Matt Damon, a rapporté plus de 630 millions de dollars dans le monde et a reçu sept nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film. Weir, qui a peur de voler, a combattu sa phobie pour assister à la première du film à Toronto, un événement étoilé qui a attiré des célébrités hollywoodiennes ainsi que l’astronaute Chris Hadfield et Jim Green, scientifique en chef de la NASA.