La nouvelle norme USB PD Extended Power Range fournira jusqu’à 240 W de puissance

La spécification actuelle USB Power Delivery prend en charge jusqu’à 100 W de puissance fournie. C’est suffisant pour les téléphones (enfin, la plupart des téléphones) et les ordinateurs portables qui utilisent des processeurs 15 W, mais pas assez pour les appareils plus gourmands en énergie tels qu’un ordinateur portable de jeu.

Le forum des développeurs USB a conçu une nouvelle spécification appelée USB PD Extended Power Range (EPR) qui peut fournir jusqu’à 240 W. Cela sera fait à 50 V et 5 A (avec une certaine marge de sécurité), ce qui représente beaucoup de puissance – pour que tout se passe bien, seuls les câbles marqués électroniquement seront pris en charge (ceux-ci incluent une petite puce qui peut indiquer à l’appareil hôte quelles sont les fonctionnalités. supporté par le câble).

Il y aura une icône d’identification EPR sur le câble lui-même afin que les utilisateurs puissent identifier visuellement les câbles compatibles 240W. L’ancienne norme d’alimentation de 100 W est maintenant appelée plage de puissance standard (SPR). Les câbles actuels qui peuvent gérer 5 A de courant seront déconseillés au profit des câbles EPR. Tous les câbles pouvant transporter 3 A ou plus devront être marqués électroniquement.

Gardez à l’esprit que SPR et EPR ne sont pas liés à la partie porteuse de données du câble USB. Il y aura des câbles USB 2.0 prenant en charge les 240 W complets, ainsi que des câbles USB 3 et 4. En fait, les câbles USB 2.0 peuvent s’avérer souhaitables car ils peuvent être plus longs que les câbles plus rapides.

Cependant, des connecteurs USB-C seront nécessaires aux deux extrémités, quelle que soit la version USB prise en charge. Câbles dotés d’une extrémité USB-A ou microUSB à 3A.

Vous pouvez télécharger la nouvelle spécification USB à partir de ici, mais soyez prévenu – c’est un document de 410 pages.

