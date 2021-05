La nouvelle norme américaine est plus chaude qu’elle ne l’était

Les normales climatiques sont des moyennes sur 30 ans de variables climatologiques telles que la température et les précipitations.

Les «normales» météorologiques aux États-Unis se sont réchauffées: ce qui est considéré comme un temps «normal» est maintenant d’environ un degré (Fahrenheit) plus chaud qu’il y a un peu plus de dix ans, ont annoncé mardi des scientifiques.

Les scientifiques ont longtemps fait référence à nos conditions météorologiques extrêmes, y compris les températures plus chaudes et les changements dans les régimes de précipitations dus en partie au changement climatique causé par l’homme, comme étant la nouvelle norme, et nous avons maintenant des données solides à ce sujet.

Tous les 10 ans, la National Oceanic and Atmospheric Administration publie une analyse des conditions météorologiques américaines des trois dernières décennies qui calcule les valeurs moyennes de la température et des précipitations.

Ces normales climatiques sont des moyennes sur 30 ans de variables climatologiques telles que la température et les précipitations, qui nous donnent un point de référence pour comparer le temps actuel avec ce qui est considéré comme «normal». Ils sont calculés à l’aide d’observations climatiques collectées dans les stations météorologiques locales à travers le pays, a déclaré la NOAA.

Ces «normales» fournissent également des informations importantes pour une gamme de secteurs économiques, éclairant les décisions des producteurs sur le moment de planter et les cultures à planter, comment les services d’électricité peuvent s’attendre à ce que la demande d’énergie varie selon la saison et la planification des projets de construction, selon groupe à but non lucratif Climate Central.

Le réchauffement entre notre nouvelle période normale (1991-2020) et la précédente (1981-2010) était généralisé aux États-Unis, à l’exception du nord des Grandes Plaines, qui s’est légèrement refroidi.

«Presque chaque endroit aux États-Unis est passé de la normale de 1981 à 2010 à la normale de 1991 à 2020», a déclaré Michael Palecki, chef de projet des normes de la NOAA.

Datant de plusieurs décennies, à chaque mise à jour décennale des normales climatiques, les températures ne cessent d’augmenter, a déclaré Climate Central.

Les nouvelles normales sont plus chaudes parce que la combustion de combustibles fossiles fait de la dernière décennie «une période beaucoup plus chaude pour une grande partie du globe que les décennies précédentes», a déclaré Natalie Mahowald, climatologue à l’Université Cornell.

La normale aux États-Unis n’est pas seulement plus chaude, mais aussi plus humide dans l’est et le centre de la nation et considérablement plus sèche en Occident qu’une décennie plus tôt.

Selon la NOAA, au moins une partie de cette humidité dans le centre et l’est des États-Unis est liée au réchauffement climatique général et au «mouillage» de l’atmosphère qui s’est produit lorsque la hausse des températures provoque l’évaporation de plus d’eau de l’océan et de la surface terrestre.

Cependant, les précipitations – quel que soit le changement climatique causé par l’homme – varient beaucoup d’un endroit à l’autre aux États-Unis, a déclaré la NOAA.

Comme l’a noté le Capital Weather Gang, il y a des signes qu’une méga-sécheresse de plusieurs décennies s’est peut-être déjà installée dans le sud-ouest des États-Unis.

Contribuer: The Associated Press