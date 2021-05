La nouvelle normalité: la victoire de Chelsea en Ligue des champions avait un sens étrange à la fin d’une saison déconcertante à travers l’Europe

Paris a perdu le titre pour la première fois en quatre ans au profit d’une équipe dont le salaire collectif est éclipsé par celui de Neymar seul. La Juventus a demandé à Cristiano Ronaldo de leur remettre une panoplie de buts au sommet des classements et non seulement n’a pas réussi à remporter la Serie A pour la première fois en dix ans, mais a dû compter sur un résultat de la dernière journée ailleurs pour éviter l’ignominie de rater les champions. League en terminant en dehors des quatre premiers.

Le Real Madrid et Barcelone avaient tous les deux la Liga entre leurs mains dans les dernières semaines de la saison, puis l’ont gâchée contre des adversaires auxquels ils auraient probablement plaidé s’ils avaient eu la possibilité de choisir leurs propres obstacles dans la course au titre. Liverpool semblait susceptible de conserver la couronne de Premier League qu’ils ont remportée dans un tel style la saison dernière jusqu’à presque le milieu de leur défense, uniquement pour cette affliction la plus improbable, une victoire 7-0 à l’extérieur en leur faveur, pour annoncer le début d’une course. remarquablement désastreux qu’il comprenait six défaites consécutives à domicile dans un stade vide où ils avaient été invaincus 68 matchs jusqu’à fin janvier.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Obligé d’identifier une équipe qui a résumé cette saison étrange, bourrée de calendrier et souvent insondable, vous pourriez désigner Chelsea. Parmi leurs oscillations sauvages, il y avait l’espoir donné en dépensant des centaines de millions de dollars l’année dernière, la promesse précoce d’une équipe qui a frappé un formidable rythme de début de saison, une plongée brusque vers la mi-table qui a facilité le limogeage sombre de la légende du club assiégée Frank Lampard, et l’arrivée rapidement arrangée de Thomas Tuchel, qui a lui-même été sur des montagnes russes vertigineuses, en commençant par être limogé par le PSG quatre mois après les avoir emmenés en finale de la Ligue des champions l’année dernière.

Les performances se sont rapidement et sensiblement améliorées sous Tuchel, aidées par une longue course sans défaite pour commencer son mandat. Cela s’est terminé par une démonstration de leur capacité continue à faire des calamités avec une défaite 5-2 à domicile contre une équipe de West Brom qui a été confortablement reléguée.

Chelsea aurait facilement pu se retrouver avec pas plus de prix qu’ils ne l’étaient sur une trajectoire claire au cours du dernier mois de leadership de Lampard. Ils ont perdu la finale de la FA Cup avec un gémissement contre Leicester, puis se sont appuyés sur les Foxes – toujours dangereux, mais avec beaucoup moins de ressources que Tuchel – perdant à domicile contre Tottenham le dernier jour de la saison pour voir Chelsea en qualification pour la Ligue des champions. taches.

Les Spurs étaient en tête du classement à un moment donné, puis ont tellement chuté que Daniel Levy a rompu son histoire d’amour avec Jose Mourinho sur l’air d’un énorme gain. Mourinho a cependant rendu une faveur par inadvertance à son premier club en Angleterre en signant Gareth Bale pour un deuxième sort aux Spurs, qui a remboursé une partie de son énorme salaire avec une forme de fin de saison comprenant deux buts dans la victoire à Leicester qui l’ont confirmé. Le top quatre de Chelsea.

Chelsea a annoncé que Gareth Bale avait remporté le prix du joueur de la saison après avoir obtenu le football de la Ligue des champions pour Chelsea. pic.twitter.com/uP8Frc5Loy – PF | Nouvelles de transfert (@PurelyFootball) 23 mai 2021

En prêt, Bale a laissé derrière lui une équipe du Real Madrid qui a sous-performé à des moments critiques, subissant la perte de son titre contre l’Atletico Madrid – l’équipe que Chelsea a battue avec une confiance déconcertante en huitièmes de finale de la Ligue des champions – et une extension de la course sans victoire du patron Zinedine Zidane contre Tuchel à six matches alors qu’ils étaient évincés en demi-finale de la Ligue des champions.

Selon les normes de l’homme qui a remporté la Ligue des champions chaque saison avec Madrid entre 2015 et 2018, cela a suffi à susciter un départ rapide et typiquement énigmatique de Zidane. Au Barca, Ronald Koeman est dans une improbable confrontation de fin de saison avec le nouveau président du club Joan Laporta, dont les affirmations selon lesquelles le manager a subi une crise d’angoisse la semaine dernière ont été démenties par les représentants du Néerlandais.

⁉️ La « situation » de Koeman a expliqué: 1. Des rapports ont indiqué hier que Koeman s’était rendu à l’hôpital en raison de l’anxiété2. Aujourd’hui, Laporta a déclaré qu’il savait que Koeman était allé à l’hôpital et ne voulait pas le stresser. L’agent et la direction de Koeman «critiquent» maintenant Laporta pour ses commentaires aujourd’hui. pic.twitter.com/Nz5epGRN3J – infosfcb (@infosfcb) 28 mai 2021

Koeman pourrait être pardonné pour ses nerfs effilochés. L’avenir de Lionel Messi n’est pas entièrement certain. Comme Madrid, Barcelone fait face à des dettes énormes.

La Super League européenne, avec ses protestations, ses retournements immédiats et sa fureur, n’a pas réussi à tenir la promesse qu’elle tenait pour les principaux rivaux – sans parler de l’Atletico financièrement lourd – d’ingénierie confortable de leur rachat financier.

21h23: Man City se retire de la Super League10: 55pm: Arsenal se retire de la Super League10: 55pm: Liverpool se retire de la Super League10: 55pm: Tottenham se retire de la Super League10: 56pm: Man Utd se retire de la Super League 00: 51am: Chelsea se retire de la Super League Ligue Quelle journée. pic.twitter.com/OxTeRsPCxr – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 avril 2021

Barcelone a été expulsée de la Ligue des champions grâce à une défaite 4-1 à domicile contre le PSG lorsque Neymar, Kylian Mbappe et leurs amis semblaient mériter leur battage médiatique stratosphérique. Eux aussi, se sont auto-brûlés, passant tellement de points chez eux que leur déferlement pour surpasser Lille ultra-cohérente et ultra-impressionnante, qui avait été considérée par beaucoup comme une formalité au regard des niveaux d’attente et d’investissement à Paris, jamais matérialisé.

En route vers une défaite molle en demi-finale à Manchester City, le PSG a vengé son agonie précédente contre Manchester United avec une victoire qui a mis ses adversaires sur le point de s’échapper de la compétition, faute de remporter l’une de leurs deux dernières phases de groupes. Jeux.

Paul Scholes 🗣️: « Vous jouez à Villarreal ici. Vous jouez une équipe qui a terminé septième dans une très mauvaise Liga. » « Pensez au Real Madrid et à Barcelone, à quel point ont-ils été mauvais? » « Manchester United devrait gagner confortablement ce match. » pic.twitter.com/GQcp1tdmWR – SPORTbible (@sportbible) 26 mai 2021

Une défaite à Leipzig a condamné United à la Ligue Europa, où ils ont perdu une finale terne contre Villarreal après l’échec du penalty du gardien David De Gea – le 22e de la fusillade.

Le nombre moyen de buts de United par match en Ligue des champions n’a été battu que par le Bayern Munich, et leur forme à l’extérieur dans l’élite était exceptionnelle, les aidant à terminer deuxième en Premier League qui était au-dessus des attentes. Leur recherche d’argenterie, cependant, continue, et ils n’ont jamais été en vue d’une équipe de City qui a dévoré la division sur une course sublime dans la seconde moitié de la saison.

Une ville unie en larmes. pic.twitter.com/C0ZM9BVHFb – Ors💉 UCL WINNER 🏆 (@deoors) 30 mai 2021

Alors que City s’éloignait, United et Chelsea ont quand même réussi à leur rappeler leur présence en remportant des victoires au City of Manchester Stadium. Pourtant, il aurait fallu encore beaucoup de courage pour soutenir Chelsea en finale de la Ligue des champions, face à un adversaire qui avait terminé 19 points d’avance sur eux.

Qu’ils aient gagné en tant que outsiders avec un but de Kai Havertz, la signature du record retenue pendant des sections apparemment interminables de cette saison par la maladie et la forme gelée, semblait un peu tirée par les cheveux en soi, ne serait-ce que parce qu’il s’agissait de son tout premier but en Ligue des champions. . Les contes de fées sont rares dans les rencontres entre équipes construites avec des milliards, mais le club qui avait été laissé dans la poussière par City au niveau national et a perdu trois matchs en 11 jours à la fin de sa campagne a fourni un dernier rebondissement pour contrecarrer le vainqueur du titre. machine.

Il y en aura plus à venir en août, sans parler du début de l’Euro 2020 dans moins de deux semaines. Tuchel a parlé d’une prolongation de contrat sur le terrain après sa meilleure heure en tant que manager jusqu’à présent, ne servant qu’à évoquer des souvenirs de Mourinho remportant la ligue au galop avec Chelsea avant d’être limogé avec la zone de relégation à un point sept mois plus tard.

Mauricio Pochettino, le successeur de Tuchel à Paris, pourrait remplacer Mourinho en revenant aux Spurs. Comment cela va se dérouler, compte tenu de la façon dont il a été limogé par Tottenham il y a moins de deux ans, est assez impondérable avant la question de savoir ce que cela signifierait pour la tentative du PSG de se restaurer en France et en Europe.

Pochettino a réussi à guider le PSG vers une 2e place dans une ligue à une équipe.Vous pouvez sortir l’homme des Spurs mais pas les Spurs de l’homme. 😂 pic.twitter.com/wpY64kqEXY – Trolls de football (@FootballlTrolls) 24 mai 2021

Le héros managérial de Lille, Christophe Galtier, a déjà quitté le club. Madrid a besoin d’un nouvel entraîneur et Barcelone – peut-être sans Messi – pourrait bien en avoir aussi. La Juventus est revenue à la vieille flamme Max Allegri après le limogeage d’Andrea Pirlo, et anticipera garder la main sur Ronaldo dans le but de fournir un défi plus réaliste la saison prochaine à l’Inter Milan, qui vient d’être abandonné par Antonio Conte et pourrait vendre le talisman Romelu Lukaku à Chelsea, faut-il croire aux rumeurs.

Tout cela garantit les niveaux nécessaires de chaos d’avant-saison si l’imprévisible doit redevenir la limite surréaliste la prochaine fois. Pour le meilleur ou pour le pire, il semble peu probable que nous assistions à nouveau à de nombreuses saisons comme celle-ci. Ne dites simplement pas à Tuchel combien de temps la plupart de ses récents prédécesseurs ont duré après avoir remporté leur premier trophée de Chelsea.

Par Ben Miller