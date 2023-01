La nouvelle montre Wear OS de Citizen prend très au sérieux votre vigilance

Citizen a déballé une nouvelle montre Wear OS ce matin et elle s’appelle Citizen CZ Smart PQ Smartwatch. Je ne plaisante pas avec ce nom, mais essayons d’ignorer cette maladresse et parlons du fait qu’il a l’air plutôt sympa et qu’il a des spécifications solides.

Le Citizen CZ se décline en deux styles : Casual et Sport. Le modèle Casual est livré dans un boîtier de 41 mm, tandis que le modèle Sport passe à 44 mm. Les deux ont un écran AMOLED de 1,3″ (416 × 416, 326ppi), un chipset Snapdragon 4100+ à l’intérieur avec 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, une autonomie de “24 heures et plus” avec une charge “plus rapide”, WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, microphone, et haut-parleur.

Chacun arbore un boîtier en acier inoxydable 316 et qui peut gérer des bracelets de montre de 22 mm. Vous trouverez également de nombreuses options de couleurs, avec de l’or, de l’argent, du noir, de l’or rose et du bleu dans divers modèles. Le modèle Casual est visible en haut de cet article, tandis que le modèle Sport est juste en dessous.

En dehors des spécifications, Citizen met l’accent sur la santé pour cette nouvelle ligne de smartwatch CZ. Ils ont inclus l’application YouQ qui tentera de vous aider à “comprendre et à anticiper les schémas de fatigue et de vigilance” tout en offrant “des informations personnalisées et des stratégies personnalisées pour créer de meilleures habitudes afin de maximiser le potentiel quotidien d’un porteur”. Nous parlons de l’action du réseau neuronal, du chronotype d’une personne et des scores d’alerte. L’application et la montre combinées suivent les habitudes de sommeil, l’activité et la fréquence cardiaque (SpO2), et recherchent votre “caractérisation, rythmes et habitudes uniques pour améliorer la personnalisation”.

Vous pouvez même passer un test Alert Monitor pour mesurer votre vigilance. Je n’ai aucune idée de ce que signifie un score de vigilance, mais c’est quelque chose de fou et j’ai envie de l’essayer.

Le Citizen CZ sera lancé en mars.