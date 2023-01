La nouvelle montre intelligente CZ de Citizen utilise la technologie NASA et IBM Watson pour mesurer votre niveau d’énergie

Citizen a annoncé une nouvelle montre intelligente qui apporte le meilleur des réseaux de neurones de la NASA et d’IBM Watson pour vous aider à évaluer votre bien-être, votre fatigue et vos habitudes de sommeil. Citizen CZ Smart fonctionne avec l’application CZ Smart YouQ pour Android et iOS pour aider à déterminer le score énergétique actuel du porteur et à prévoir le reste de la journée.

La montre propose également de brefs tests ludiques basés sur le test de tâche de vigilance psychomotrice (PVT+) de la NASA utilisé par l’agence spatiale pour déterminer la vigilance mentale des astronautes. La montre suit les schémas d’activité et les horaires de sommeil de l’utilisateur pour développer des «correctifs de puissance» pour aider le porteur à rester alerte et à lutter contre la fatigue. Les utilisateurs recevront des suggestions opportunes sur le moment de se reposer et le moment idéal pour s’entraîner.

Citizen CZ Smart est disponible en tailles 41 mm et 44 mm avec les deux modèles dotés d’un écran tactile AMOLED de 1,3″ et dispose du chipset Snapdragon Wear4100+ ainsi que d’un stockage intégré de 8 Go. Vous obtenez également des capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 ainsi qu’un gyroscope, un baromètre et un accéléromètre.

La montre démarre WearOS de Google et est livrée avec les applications intégrées Strava, Spotify, YouTube Music et Amazon Alexa. Citizen affirme que vous pouvez vous attendre à plus de 24 heures d’autonomie, tandis qu’une charge complète devrait prendre environ 40 minutes.

Citizen CZ Smart arrivera aux États-Unis en mars 2023. Le prix commence à 350 $.

