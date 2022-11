La nouvelle montre à énergie solaire de Garmin promet une autonomie de 70 jours

Garmin veut que la recharge de votre montre appartienne presque au passé. Le fabricant de montres de fitness a annoncé mardi l’Instinct Crossover, une montre hybride qui promet de fournir jusqu’à 70 jours d’autonomie si vous achetez l’édition à énergie solaire. C’est nettement plus long que la durée de vie de la batterie d’un à deux jours que l’on trouve sur la plupart des montres intelligentes traditionnelles et que la durée de vie de la batterie d’environ un mois sur les autres montres hybrides.

Le Garmin Instinct Crossover commence à 500 $ et sera lancé mardi, tandis que le modèle à énergie solaire coûte 550 $. Les prix internationaux n’étaient pas immédiatement disponibles, mais le prix américain du modèle de base se convertit approximativement en 435 £ et 770 AU $, tandis que le prix du modèle solaire est d’environ 477 £ et 848 AU $.

L’Instinct Crossover est une montre intelligente hybride, ce qui signifie qu’elle comprend certaines des qualités des montres intelligentes et des montres analogiques ordinaires. Les montres hybrides offrent généralement une autonomie de batterie plus longue que les montres intelligentes classiques comme l’Apple Watch, car elles compromettent certaines fonctionnalités. L’Instinct Crossover, par exemple, n’a pas d’écran couleur, mais il peut afficher des notifications et des supports Garmin Pay pour les paiements numériques. Comme les autres montres Instinct de Garmin, le nouveau Crossover a été conçu principalement pour les amateurs de plein air à la recherche d’un appareil de suivi de la condition physique robuste. Cela arrive à un moment où Garmin fait face à une concurrence accrue de la part des fabricants traditionnels de smartwatch comme Apple et Samsung, qui capturent respectivement 29% et 9% du marché global des smartwatch, selon Recherche de contrepoint.

L’Instinct Crossover possède de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé que vous attendez d’une montre Garmin, comme le suivi du sommeil avec un score de sommeil, les mesures de l’oxygène sanguin, le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque et les statistiques VO2 Max, entre autres lectures. Il est également résistant aux chocs et à la chaleur, tout en respectant la norme de durabilité MIL-STD-810. La résistance à l’eau est évaluée à 10 ATM, ce qui signifie qu’elle peut résister à des pressions allant jusqu’à une profondeur de 100 mètres, similaire à la Apple Watch Ultra.

Mais la durée de vie de la batterie de l’Instinct Crossover semble être l’une de ses caractéristiques les plus distinguées. La Solar Edition devrait tenir 70 jours en mode smartwatch, grâce à sa recharge solaire, selon Garmin. En mode économiseur de batterie, qui préserve les fonctionnalités analogiques telles que l’heure, la date et le chronomètre, Garmin affirme que l’Instinct Crossover à énergie solaire a une autonomie “infinie”. Mais vous devrez vous assurer que vous respectez les exigences de charge solaire recommandées pour obtenir ce niveau d’autonomie de la batterie, qui, selon Garmin, est de trois heures par jour dans des conditions de 50 000 lux.

Le modèle de base non solaire dure également près d’un mois en mode smartwatch, selon Garmin, ce qui semble être à peu près à égalité avec les Instinct 2 Autonomie de 28 jours. L’activation du GPS ramène cela à 110 heures, mais c’est encore beaucoup de temps pour qu’il soit actif. Cela pourrait rendre le Garmin Instinct Crossover attrayant pour ceux qui veulent une montre qu’ils peuvent porter pour l’entraînement quotidien et le suivi du sommeil sans avoir à le recharger entre les deux.

Outre la longue durée de vie de la batterie et les fonctionnalités de bien-être, le Garmin Instinct Crossover dispose de fonctionnalités de navigation telles que le GPS, TracBack pour retrouver votre chemin vers un point de départ et le point de référence, qui permet aux porteurs de surveiller un emplacement donné par rapport à leur position. Il existe également une édition tactique de la montre qui ajoute la compatibilité avec la vision nocturne, un mode furtif, un GPS double format et un coupe-circuit.

Le Garmin Instinct Crossover est un autre signe que les fabricants de montres intelligentes accordent plus d’attention à la durée de vie de la batterie, en particulier dans les modèles plus chers conçus pour l’entraînement sportif. Garmin est un nom familier de longue date dans le monde des montres de fitness et de course, mais Apple et Samsung viennent tout juste de se concentrer davantage sur ce marché. Apple a lancé l’Apple Watch Ultra en septembre, son plus grand concurrent à ce jour pour les montres performantes comme celles fabriquées par Garmin. En plus de son écran plus grand, de sa construction en titane, de son GPS bi-fréquence et de sa jauge de profondeur, l’autonomie estimée de 36 heures de la batterie de l’Ultra est l’une des principales caractéristiques qui le distinguent du Série 8. Le cas est similaire pour le Montre Samsung Galaxy 5 Proqui se distingue de la Galaxy Watch 5 standard avec un design en titane et une autonomie estimée à 80 heures.