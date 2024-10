La nouvelle mise à jour « révolutionnaire » d’Apple pour l’iPhone : que fait Samsung maintenant ?

Apple iPhone contre Samsung Galaxy devient soudainement plus intéressant NurPhoto via Getty Images

Il y a une nouvelle fracture à venir pour nos smartphones, une fracture qui pourrait complètement changer la façon dont nous percevons le débat iPhone contre Android qui a construit un duopole mondial – malgré les efforts actuels de Huawei pour ajouter un troisième siège à cette table.

Google et Samsung ont devancé Apple en matière d’IA pour smartphone, avec le dernier Pixel 9 presque AI dans une boîte et Galaxy AI dominant les messages marketing et les mises à jour des appareils de Samsung. Mais il existe un grave problème de sécurité et de confidentialité qui n’a pas encore retenu l’attention qu’il mérite – mais il le sera.

La réponse d’Apple est de redéfinir la sécurité du cloud avec les mêmes assurances solides qu’elle revendique pour son iPhone. L’entreprise est si confiante qu’elle offre jusqu’à 1 million de dollars à quiconque prouverait le contraire, et a maintenant ouvert sa technologie aux chercheurs pour tenter de la décrypter. Cela deviendra la prochaine itération de ce qui se passe sur votre iPhone qui reste sur votre iPhone, mais adapté à une nouvelle ère où cela n’est plus vrai.

ForbesApple confirme une décision surprenante pour tous les utilisateurs d’iPhone : mauvaise nouvelle pour Google

Dans un nouveau billet de blog, Apple annonce le «protections révolutionnaires en matière de confidentialité et de sécurité» qui sous-tend Apple Intelligence, qui – tout comme ses équivalents Android – manquera de jus sur l’appareil et devra transférer une partie du traitement vers le cloud. Sa réponse est Calcul en cloud privé. Cela garantit que « les données personnelles des utilisateurs envoyées à PCC ne sont accessibles à personne d’autre que l’utilisateur, pas même à Apple », a expliqué la société, ajoutant : « nous pensons que PCC est l’architecture de sécurité la plus avancée jamais déployée pour le calcul de l’IA dans le cloud. échelle. »

Cela ne veut pas dire que l’IA cloud de Google et de Samsung n’est pas intrinsèquement sécurisée. Mais le modèle hybride qui limite le traitement sensible aux appareils uniquement n’est pas la même chose que la création d’une extension de l’enclave des appareils dans le cloud, une extension qui s’appuie sur le silicium d’Apple des deux côtés pour garantir l’intégrité de la configuration.

Apple avait promis dès le départ qu’elle permettrait une vérification indépendante et continue de ses affirmations, et c’est exactement ce qu’elle a fait. « Aujourd’hui, nous mettons des ressources à la disposition du public pour inviter tous les chercheurs en sécurité et confidentialité – ou toute personne intéressée et curieuse technique – à en savoir plus sur PCC et à effectuer leur propre vérification indépendante de nos affirmations. »

Et ils soutiennent cela financièrement. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous étendons Apple Security Bounty pour inclure PCC, avec des récompenses significatives pour les rapports faisant état de problèmes avec nos allégations de sécurité ou de confidentialité. » Ces récompenses importantes équivalent à 1 million de dollars pour « l’exécution de code arbitraire avec des droits arbitraires » et à des primes de niveau inférieur pour la compromission des données ou des requêtes des utilisateurs.

Comme je l’ai dit lors de l’annonce initiale du PCC, « si cela fonctionne comme prévu, cela pourrait redéfinir l’IA des smartphones et ériger des obstacles pour [Apple’s] des rivaux qui pourraient être presque impossibles à dépasser. Un écosystème fermé d’appareils et de silicium cloud, avec une philosophie de chiffrement presque de bout en bout appliquée à toutes les requêtes ou données d’IA quittant l’appareil d’un utilisateur, de telle sorte qu’elles sont quasi-anonymisées et enclavées et assurées à tel point qu’un chercheur externe pourrait fournir une accréditation par un tiers.

Ce qui se passera ensuite sera fascinant et définira ce nouvel espace pour les années à venir. Apple affirme qu’il estime qu’il s’agit « de l’architecture de sécurité la plus avancée jamais déployée pour le calcul de l’IA dans le cloud à grande échelle » et qu’une « transparence vérifiable » [is] une propriété unique qui la distingue des autres approches d’IA basées sur serveur.

Comme je l’ai déjà dit : « Samsung n’a pas de réponse à cette question : tout d’un coup, son approche hybride de l’IA semble grossière et décevante. Apple offre le meilleur des deux mondes et est prêt à promettre à ses utilisateurs que « vos données ne sont jamais stockées ni rendues accessibles ». [even] à Apple, même dans le cloud, tout en offrant la meilleure et la plus brillante IA générative qui ne peut pas être réalisée uniquement sur l’appareil. Le PCC, en théorie du moins, redéfinit l’espace.

ForbesGoogle met en garde des millions d’utilisateurs de Samsung : mettez à jour votre téléphone alors que de nouvelles attaques sont en cours

Samsung a maintenant besoin d’une réponse au PCC. Tout comme la répression du chargement latéral et le déploiement d’un écosystème Knox pour rivaliser avec l’équivalent d’Apple, cela nécessite la même reconnaissance que les enjeux en matière de sécurité et de confidentialité se sont considérablement accrus ces dernières années. Il suffit de regarder Android 15, qui est avant tout une mise à jour de sécurité et de confidentialité et que, ironiquement, Samsung a retardé pour les appareils Galaxy.

Samsung est de loin le constructeur Android dominant et a désormais la possibilité de répondre au PCC. Mais pour ce faire, il doit déterminer quelle part de l’IA de son appareil lui appartiendra et quelle part reviendra à Google. Je crains que la philosophie d’IA centrée sur le cloud de Google, malgré Gemini Nano, ne rende la navigation difficile. Pendant ce temps, Apple pourrait gagner le temps dont il a besoin pour rattraper lui-même son retard en matière de fonctionnalités d’IA.