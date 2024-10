La nouvelle mise à jour Pixel de Google améliore vos photos Instagram nocturnes et bien plus encore

Les Pixel 9 et 9 Pro de Google font déjà partie de nos téléphones Android préférés, mais la dernière mise à jour apporte encore plus aux téléphones et sera disponible sur Pixel à partir du 15 octobre.

De la capture d’images Night Sight directement depuis Instagram à de nouvelles façons de garder vos informations cachées, le Pixel Feature Drop apporte diverses nouvelles fonctions à une gamme d’appareils Pixel dès le Pixel 6 de 2021.

Google propose périodiquement une variété de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités à ses téléphones Pixel, apportant de nouvelles fonctionnalités et protections pour donner aux utilisateurs d’Android une bonne raison d’envisager d’acheter les téléphones de Google plutôt que des concurrents comme Samsung.

L’une des principales nouveautés est la possibilité pour Instagram d’utiliser le mode « Night Sight » du Pixel pour la photographie nocturne. Bien que vous ayez toujours pu publier vos images de nuit sur le ‘Gram, vous pouvez désormais utiliser les fonctionnalités Night Sight directement depuis la caméra Instagram pour les histoires et les publications régulières, ce qui devrait vous aider à accélérer votre processus.

Le mode capteur de température mis à jour, Night Sight pour Instagram et l’espace privé arriveront dans la mise à jour Pixel d’octobre. Google

Les nouvelles fonctionnalités de protection contre le vol utilisent divers capteurs pour tenter de détecter si votre téléphone a été volé et emporté à pied ou à vélo. Lorsqu’il détecte le vol, votre téléphone accède automatiquement à l’écran de verrouillage pour empêcher le voleur potentiel d’accéder à vos données personnelles. Il reste à voir dans quelle mesure cela fonctionne réellement, mais je prévois de le tester plus tard ce mois-ci en demandant à l’un de mes amis les plus costauds de me voler mon téléphone pendant que je marche dans la rue.

Si ledit voleur réussit à s’en sortir avec votre téléphone, vous pouvez le verrouiller à distance en utilisant un autre appareil, votre numéro de téléphone et une « question de sécurité rapide ». Cependant, les mécanismes de fonctionnement ne sont pas tout à fait clairs au moment de la rédaction de cet article.

Google souhaite également contribuer à préserver la confidentialité de votre téléphone par d’autres moyens, même lorsqu’il reste entre vos mains. L’outil Espace privé vous permet de cacher des fichiers et des applications derrière une barrière cachée et protégée par mot de passe. Private Space fait partie de la mise à jour globale d’Android 15, vous pouvez donc également vous attendre à le voir sur d’autres appareils Android.

Ce n’est pas seulement le nouveau Pixel 9 qui bénéficie des mises à jour, les téléphones plus anciens comme la série Pixel 7 bénéficient également de nouvelles fonctions. Andrew Lanxon/CNET

Toutes ces fonctionnalités, ainsi qu’une application Pixel Weather améliorée qui inclut des informations sur le pollen et un accès plus facile au mode astrophotographie dans l’application appareil photo, seront disponibles sur le Pixel 6 et les versions ultérieures. Cependant, d’autres fonctionnalités sont limitées aux appareils ultérieurs. La compatibilité améliorée avec les boîtiers étanches pour la photographie sous-marine, par exemple, est limitée à la série Pixel 9, tandis qu’Audio Magic Eraser, les améliorations du capteur de température de l’objet et les vibrations adaptatives sont limitées aux séries Pixel 8 et 9.

Google publie diverses mises à jour plus petites, notamment la disponibilité régionale de certaines fonctionnalités existantes, ainsi qu’une série de mises à jour de la gamme Pixel Watch et Pixel Tablet. Vous pouvez en lire davantage dans Article du blog de Google et assurez-vous de consulter notre aperçu de certaines des principales fonctionnalités d’Android 15.