La nouvelle mise à jour One UI 6.1 apporte Galaxy AI à davantage d’appareils Galaxy – Samsung Global Newsroom

Samsung accélère l’expansion mondiale de l’IA mobile en permettant aux utilisateurs de découvrir Galaxy AI sur les modèles précédents

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui la disponibilité de Galaxy AI1 fonctionnalités sur davantage d’appareils Galaxy grâce à une nouvelle mise à jour One UI 6.1 conçue pour promouvoir la démocratisation de l’IA mobile. La mise à jour sera disponible sur les séries Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9, et sera déployée à partir de fin mars. S’alignant sur la série Galaxy S24 récemment lancée,2 cette mise à jour élève le niveau de l’expérience de l’IA mobile des utilisateurs grâce à une approche hybride qui combine l’IA sur appareil et basée sur le cloud.

« Notre objectif avec Galaxy AI n’est pas seulement d’ouvrir la voie à une nouvelle ère d’IA mobile, mais également de responsabiliser les utilisateurs en rendant l’IA plus accessible », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. “Ce n’est que le début de Galaxy AI, car nous prévoyons d’offrir l’expérience à plus de 100 millions d’utilisateurs de Galaxy d’ici 2024 et de continuer à innover pour exploiter les possibilités illimitées de l’IA mobile.”

Une communication qui transcende les barrières

Encore plus d’utilisateurs de Galaxy pourront désormais profiter des fonctionnalités Galaxy AI améliorant la communication disponibles sur les modèles prenant en charge l’IA. Les fonctionnalités incluent la possibilité d’ajuster la tonalité des messages et de traduire les messages dans 13 langues différentes à l’aide de Chat Assist.3 Les utilisateurs de Galaxy peuvent découvrir la puissance des interactions en temps réel grâce à Live Translate,4 qui fournit des traductions vocales et textuelles pour les appels téléphoniques. Avec Interpreter, les utilisateurs peuvent également engager des conversations spontanées avec les habitants lors de leurs déplacements, car la fonction d’écran partagé génère des traductions de texte pour les conversations en direct.

Productivité inégalée

L’intégration plus large de Galaxy AI dans l’écosystème Galaxy permet également une expérience utilisateur transparente dans les tâches quotidiennes sur les modèles pris en charge par l’IA, conduisant ainsi à de nouveaux niveaux d’efficacité. Les fonctions de recherche sont améliorées grâce à Circle to Search with Google,5 qui génère des résultats de recherche intuitifs avec un geste rapide en mouvement circulaire. Fonctionnalités organisationnelles qui améliorent la vie, telles que Note Assist6 permettre aux utilisateurs de créer des formats, de générer des résumés et de traduire des notes, tandis que l’assistance à la navigation7 permet aux individus de rester informés plus rapidement en générant des résumés complets des articles de presse. Transcript Assist peut également facilement transcrire les enregistrements de réunions et générer des résumés et des traductions.

Une créativité imparable pour votre artiste intérieur

Avec Galaxy AI, Samsung double son rôle dans la libération du potentiel créatif des individus. La dernière mise à jour de Galaxy propose une suite d’outils Galaxy AI qui encouragent la liberté de création même après la prise d’une photo. Grâce à l’édition générative,8 Les appareils prenant en charge l’IA peuvent facilement redimensionner, repositionner ou réaligner les objets des photos pour perfectionner une superbe photo. Les utilisateurs peuvent également peaufiner n’importe quelle photo plus rapidement et plus facilement que jamais grâce à la suggestion de modification.9 Pas besoin de plusieurs reprises grâce au ralenti instantanédix peut générer des images supplémentaires pour les vidéos au ralenti afin de capturer des moments pleins d’action.

La créativité et la personnalisation ne s’arrêtent pas là. La personnalisation des appareils Galaxy est encore plus simple qu’auparavant grâce aux fonds d’écran générés par l’IA, permettant aux appareils pris en charge par l’IA de donner vie à la créativité des utilisateurs.

1 Samsung ne fait aucune promesse, assurance ou garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité du résultat fourni par les fonctionnalités d’IA. La connexion au compte Samsung peut être nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de Samsung AI.

2 Certaines fonctionnalités d’IA de la série Galaxy S24 peuvent ne pas être disponibles dans les modèles de génération précédente.

3 La fonctionnalité de traduction dans Chat Assist peut nécessiter une connexion au compte Samsung. Certaines applications de chat peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un module linguistique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. Cette fonctionnalité est activée lorsqu’une langue traduisible est détectée. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

4 Live Translate nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. Live Translate n’est disponible que sur l’application Samsung Phone préinstallée. Les appels doivent être passés à l’aide du numéroteur natif de Samsung. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un module linguistique. La disponibilité du service peut varier selon la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

5 Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. Nécessite une connexion Internet. Les utilisateurs devront peut-être mettre à jour Android vers la dernière version. La fonctionnalité du produit peut dépendre des paramètres de l’application et de l’appareil. Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité du service varie selon le pays et la langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. Le temps de mise à jour peut varier selon les modèles.

6 Pour le texte dans Samsung Notes uniquement. Nécessite une connexion à un compte Samsung et une connexion Internet.

7 Uniquement disponible dans l’application Internet Samsung.

8 Generative Edit nécessite une connexion réseau et une connexion au compte Samsung. L’édition avec Generative Edit donne une photo redimensionnée jusqu’à 12MP. Un filigrane visible est superposé sur la sortie de l’image lors de l’enregistrement pour indiquer que l’image a été générée par l’IA. L’exactitude et la fiabilité de la sortie générée ne sont pas garanties.

9 La suggestion de modification est compatible avec les formats JPG, PNG, GIF et MP4. Les résultats et la qualité des modifications peuvent varier en fonction des conditions de photographie ou de tournage. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

dix Le ralenti instantané est disponible pour les séries Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9.