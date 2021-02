Apple a commencé à déployer la mise à jour macOS Big Sur 11.2 pour tous les PC Apple Mac compatibles. La mise à jour intervient près de deux mois après la publication par la société du macOS Big Sur 11.1 qui incluait la prise en charge des écouteurs AirPods Max, entre autres. Selon le journal des modifications officiel de la mise à jour, le macOS Big Sur 11.2 résout les problèmes de Bluetooth et d’affichage sur certaines unités Mac mini alimentées par Apple M1. Il résout également les problèmes avec les photos Apple ProRAW dans l’application Photos.

La mise à jour OTA est en cours de déploiement en Inde et dans d’autres pays, et les utilisateurs peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en se rendant dans Préférences système> Mise à jour logicielle> Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton Mettre à jour maintenant. Le macOS Big Sur 11.2 résout également le problème avec les préférences système qui ont entravé le système de déverrouillage. De plus, Apple a corrigé la touche Globe qui pouvait ne pas afficher le volet Emoji et symboles lorsqu’elle était enfoncée. Notamment, la société basée à Cupertino avait supprimé la fonctionnalité système qui avait amené les applications Apple à contourner les pare-feu tiers et les réseaux privés virtuels (VPN), avec la version bêta de macOS Big Sur 11.2 en janvier 2021. Le système appelé «ContentFilterExclusionList» comprenait environ 50 les applications internes qui auraient posé un risque pour l’adresse IP et les données de localisation des utilisateurs d’être exposées.

Apple dans le journal des modifications officiel note que certaines fonctionnalités de macOS Big Sur 11.2 peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Il est recommandé de sauvegarder vos données et de libérer de l’espace avant de commencer le processus de mise à jour sur votre Mac. Pour rappel, macOS Big Sur 11.1 a introduit la prise en charge des AirPods Max, des améliorations de l’application TV, des widgets Apple News et des informations de confidentialité sur l’App Store. Il a également résolu des problèmes avec l’option du moteur de recherche Ecosia dans Safari, QuickTime Player, etc.

Pendant ce temps, Apple a publié la version bêta développeur d’iOS 14.5 et watchOS 7.4 plus tôt cette semaine, qui apporte une nouvelle fonctionnalité de déverrouillage pour certains modèles d’iPhone. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de déverrouiller leurs modèles d’iPhone avec Apple Watch, même en portant un masque.