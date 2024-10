La nouvelle mise à jour Hades 2 ajoute une autre région et de nouveaux personnages

Jeux Supergiant mis à jour Hadès 2 mercredi avec sa première mise à jour majeure, appelée Olympic Update. Hadès 2 est entré dans sa période de développement à accès anticipé en mai et a reçu plusieurs correctifs depuis lors ; La mise à jour de mercredi est le premier ajout de contenu majeur, apportant une nouvelle région et de nouvelles armes, avantages, personnages et lignes vocales.

· Nouvelle région : Pouvez-vous atteindre l’Olympe, la montagne des dieux ? Et si oui… pouvez-vous le sauvegarder ?

· Nouvelle arme : Maniez la puissance surnaturelle de Xinth, le manteau noir – la dernière des armes nocturnes

· Nouveaux personnages : Trouvez deux nouveaux alliés sur leur propre terrain et gagnez leurs faveurs

· Nouveaux familiers : Vous pouvez désormais créer des liens avec deux nouveaux compagnons animaux… une fois que vous les avez trouvés !

· Renouvellement du carrefour : Débloquez des dizaines de nouveaux objets cosmétiques pour animer le Carrefour à votre façon

· Histoire développée : Découvrez des heures de nouveaux dialogues, tandis que l’intrigue s’épaissit une fois que vous atteignez la nouvelle région.

· Carte du monde : Recherchez cette nouvelle présentation lorsque vous passez d’une région du monde à une autre

· Prise en charge Mac : Le jeu fonctionne désormais nativement sur Mac sur Apple M1 ou version ultérieure

Il y a beaucoup plus dans la mise à jour, y compris un tas de petits ajustements et ajouts, que vous pouvez explorer dans Hadès 2les notes de mise à jour de. Si vous avez déjà Hadès 2 acheté et téléchargé, il devrait se mettre à jour automatiquement. Si ce n’est pas le cas, Supergiant Games recommande de redémarrer Steam.

Au-delà de la mise à jour, Supergiant Games a fourni une mise à jour sur Hadès 2le chemin vers l’achèvement – et la sortie d’accès anticipé. « Mais il y a beaucoup plus à venir, et nous pouvons affirmer avec certitude que notre prochaine mise à jour majeure en accès anticipé ne sera pas la dernière », a écrit Supergiant Games. Supergiant Games prévoit de se concentrer ensuite sur ce qui se passera après la troisième région, puis de « considérer que la structure principale de la route de surface est terminée ». Il prévoit également de développer et d’ajouter de nouveaux booms et de nouveaux ennemis à garder. Hadès 2 « vous vous sentirez frais aussi longtemps que vous y jouerez. »

Hadès 2La prochaine grande mise à jour de est attendue début 2025.

