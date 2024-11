La nouvelle mise à jour du système d’exploitation de Meta pour Quest comprend une refonte et un mode train

Commençons par la refonte. Meta dit qu’il « peaufine l’apparence et la convivialité d’Horizon OS » et que les thèmes sombres et clairs « ont été optimisés pour une visualisation claire et un contraste de lecture ». Meta a « également apporté diverses modifications à l’apparence et au comportement des panneaux, à l’emplacement de la barre de contrôle, aux couleurs des divers éléments de l’interface utilisateur, etc. », selon un article de blog. Et le menu Paramètres a « un nouveau look et une nouvelle présentation » et une recherche améliorée.