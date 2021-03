La nouvelle mise à jour du Samsung Galaxy A50 apporte une prise unique, un hyperlapse nocturne et mes filtres

Le Samsung Galaxy A50, lancé mi-2019 avec Android 9, a reçu la mise à jour Android 10 avec One UI 2.0 il y a un an puis One UI 2.5 en novembre. Il y a maintenant une nouvelle mise à jour importante – celle-ci axée sur la caméra. Il est actuellement en cours de déploiement en Inde et pèse un peu plus de 200 Mo.





Samsung Galaxy A50s est une nouvelle version du firmware (A507FNXXU5CUB3)

Il y a trois améliorations majeures: 1) Prise simple, 2) Hyperlapse nocturne et 3) Mon filtre. La prise unique capture automatiquement plusieurs photos (larges, recadrées, portrait, etc.) et même des vidéos en appuyant simplement sur le bouton de l’obturateur. Voici une démo pour ceux qui ne l’ont jamais utilisé auparavant:

Night Hyperlapse fait ce qu’il dit sur l’étain – il enregistre des vidéos en accéléré et utilise de longs temps d’exposition pour capturer les traînées lumineuses dans l’obscurité. Mon filtre vous permet de choisir des images et d’utiliser les données de couleur qu’elles contiennent pour créer automatiquement un filtre qui imite ce look.











Créer et utiliser un nouveau My Filter

Les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo sont tout ce qui se trouve dans cette mise à jour. Le correctif de sécurité arrive en janvier sur certains téléphones, ce qui est étrange puisque la mise à jour Android 10 est venue avec le correctif de février.

