Telegram a récemment déployé une nouvelle mise à jour qui permet aux utilisateurs d’iPhone de migrer l’historique des discussions de WhatsApp vers sa propre plate-forme de messagerie. La mise à jour a été déployée avec Telegram pour iOS v7.4 qui comporte également une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de régler le volume des participants individuels pendant le chat vocal de groupe. Cependant, la plate-forme de messagerie a ensuite déployé une autre mise à jour qui met à niveau la version de la plate-forme vers 7.4.1 qui ne mentionne pas le nouveau support de migration dans le journal des modifications. Cependant, lors de nos tests, nous avons pu transférer l’historique des discussions (avec des fichiers multimédias) à partir de WhatsApp même après l’installation de la version 7.4.1 de l’application iOS. Il est probable que certains utilisateurs d’iPhone ne puissent pas utiliser cette fonctionnalité, car la société semble améliorer la prise en charge de la migration de chat WhatsApp vers Telegram.

Le changelog officiel de Telegram pour iOS v7.4. met en évidence, « Déplacez votre historique des messages d’autres applications telles que WhatsApp, Line et KakaoTalk vers Telegram. » Pour migrer l’historique des discussions, les utilisateurs d’iPhone doivent ouvrir WhatsApp> Balayez de droite à gauche sur le chat individuel ou de groupe pour accéder à l’option « Plus »> Sélectionnez Exporter le chat> Choisissez un télégramme> Sélectionnez l’utilisateur ou le groupe qui recevrait l’intégralité de l’historique de chat . Ici, une fenêtre contextuelle apparaîtra également pour demander si les utilisateurs souhaitent exporter le chat avec ou sans fichiers multimédias. Le processus prendrait quelques minutes, en fonction de la taille de l’ensemble du chat WhatsApp.

Pour le moment, la fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs d’Android et la société n’a pas encore partagé plus de détails sur sa disponibilité. Telegram et Signal voient une augmentation des téléchargements alors que WhatsApp, propriété de Facebook, devrait déployer sa nouvelle politique de confidentialité en mai de cette année. Conformément à ses dernières règles de confidentialité, Facebook partagera des métadonnées telles que le numéro de téléphone, l’emplacement grossier et d’autres détails avec les plates-formes appartenant à Facebook pour améliorer son expérience publicitaire ciblée. La nouvelle politique de confidentialité est fortement critiquée par de nombreux utilisateurs, car Facebook ne propose pas d’option de retrait des nouveaux changements.

Comme mentionné, le télégramme pour iOS v7.4.1 permet également aux utilisateurs de contrôler individuellement le volume des participants pendant les discussions vocales de groupe. Telegram a déployé la fonctionnalité de chats vocaux en décembre 2020 qui permet à un millier de participants de rejoindre simultanément une conférence téléphonique.