La nouvelle mise à jour de Slay The Princess rend le jeu brillant encore meilleur

Lorsque je joue à un jeu plus petit qui a vraiment un effet sur moi, je suis généralement content de ne pas en obtenir davantage. L’avantage des projets astucieux et de plus petite envergure est qu’ils peuvent dire de manière concise ce qu’ils ont besoin de dire sans être redevables à toutes les absurdités éternelles qui infectent l’espace AAA. Cependant, je ferai une exception pour Black Tabby Games horreur roman visuel Tuez la princessel’un des meilleurs jeux de 2023. Le Coupe impeccable L’extension intègre son nouveau matériel en douceur avec celui de la version originale, vous donnant plus de ce qui le rend si génial et vous rappelant bien qu’il s’agit d’un jeu incroyable.

Les 10 jeux les plus joués sur Steam Deck : édition de juin 2023

Pour les non-initiés, Tuez la princesse Il s’agit, à première vue, de tuer un monarque. Votre personnage se réveille dans une étrange forêt, raconté par un narrateur qu’il est censé trouver une cabane où l’attend une princesse, enfermée dans son sous-sol. Apparemment, elle détruira le monde si elle est autorisée à s’échapper, mais croyez-vous simplement la parole du narrateur ? Que vous le fassiez ou non, l’histoire suivra l’une des nombreuses voies différentes. Cela pourrait se terminer par la disparition de la princesse, elle pourrait riposter et vous tuer, ou un certain nombre d’autres choses pourraient arriver, mais d’une manière ou d’une autre, quelqu’un quittera la cabine changé à jamais… jusqu’à ce que tout le scénario recommence depuis le début.

Tuez la princesseLa boucle temporelle commence de la même manière à chaque fois, mais elle ne se termine jamais comme avant. Chaque fois que vous descendez les escaliers de la cabane, vous constaterez que ce qui était autrefois une princesse sans prétention s’est transformée en l’une des nombreuses horreurs indescriptibles. Vous en tuerez certains, d’autres vous tueront. Chaque itinéraire se nourrit de peurs et de dégoûts différents, alors que la princesse se transforme en monstres, animaux, goules et autres créatures terrifiantes, le tout ponctué par l’écriture stellaire et évocatrice de Black Tabby et l’excellente voix du jeu. La coupe impeccable offre principalement plus de toutes ces bonnes choses, et les nouveaux itinéraires qu’il introduit valent le détour. Si tu n’as jamais joué Tuez la princesse auparavant, ces nouvelles horreurs sont intégrées au jeu sur lesquelles vous pouvez tomber, s’écoulant naturellement dans sa structure en boucle temporelle. Tuez la princesse est le genre de jeu qui peut proposer des pans de nouvelles histoires sans marcher sur les pieds de son principe de base, donc même après avoir eu ma précédente expérience avec lui, j’étais plus qu’heureux de plonger dans les nouvelles horreurs que Black Tabby avait concoctées. .

Capture d’écran : Jeux de Black Tabby / Kotaku

L’un des nouveaux itinéraires La coupe impeccable introduit dans le jeu utilise sa structure en boucle temporelle pour montrer l’horreur indescriptible qu’est la monotonie de votre vie amoureuse, et cela m’a rappelé que Tuez la princesseL’horreur ne vient pas seulement des formes terrifiantes que prend la princesse, mais aussi de la manière dont ses situations jouent sur les peurs et les phobies humaines concernant nos relations avec les autres. J’ai passé beaucoup de temps en 2023 à chanter Tuez la princesse‘ louanges, mais après un an d’absence, je me suis demandé si j’aurais pu me calmer face à la marque d’horreur romantique et psychologique de Black Tabby. Il s’avère que mon retour n’a fait que confirmer pour moi qu’il s’agit d’un jeu incroyablement spécial. Si tu n’as jamais joué Tuez la princesseil n’y a jamais eu de meilleur moment pour descendre les escaliers de la cabane.

.