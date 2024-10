La nouvelle mise à jour de Rivian pourrait donner à votre EV l’impression d’être Knight Rider (ou Retour vers le futur)

Frappez Gear Guard déguisé en épouvantail pour déclencher notre costume de voiture Rivian hantée via l’application mobile. Ce costume de voiture propose huit effets sonores différents et trois thèmes de couleurs différents parmi lesquels choisir, allant du violet, du jaune, du rouge et du vert. Cela envahira votre écran d’affichage intérieur avec des parasites et des fantômes. Les propriétaires de Gen 1 bénéficieront d’une animation verte sur l’extérieur du véhicule, et exclusivement pour les propriétaires de Gen 2, la barre lumineuse extérieure reflétera l’option de couleur parmi laquelle vous choisissez, pour une expérience terriblement amusante.