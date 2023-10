La nouvelle mise à jour de Pixel Bud Pro est la meilleure à ce jour avec 6 nouvelles fonctionnalités

La mise à jour logicielle massive pour les Pixel Buds Pro annoncée par Google lors de son événement Pixel 8 est en cours de déploiement. La mise à jour introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment Bluetooth Super Wideband, Clear Calls depuis les téléphones Pixel, les statistiques d’écoute, la détection de conversation et bien plus encore.

La mise à jour des Pixel Buds Pro arrive en version logicielle 5.9 et elle est en effet disponible immédiatement. Nous avons été informés que la mise à jour touchait les papilles d’un lecteur, nous avons donc vérifié et bien sûr, elle était là pour nous aussi.

Nous avons un article complet sur toutes les nouveautés de la semaine dernière, mais Google met en évidence 3 éléments après l’installation de la mise à jour. Ils veulent que vous sachiez Détection des conversationsqui est un nouveau mode qui fera automatiquement passer vos écouteurs en mode Transparence et mettra vos médias en pause pour permettre la conversation. Bien-être auditif est une autre fonctionnalité mise en avant qui assure le suivi de vos niveaux de volume pour vous permettre de savoir si vous devez accorder à vos oreilles une pause de réduction de volume à un moment donné. Ils souhaitent également que vous connaissiez Clear Calling, une fonctionnalité des téléphones Pixel qui est désormais disponible dans les Buds Pro. Effacer l’appel tente de nettoyer le son de la personne à l’autre bout du fil si elle se trouve dans un environnement bruyant.

Et n’oublie pas Bluetooth très large bande cela rend votre voix plus pleine et plus claire, mode de jeu à faible latence de vos écouteurs au téléphone, et le nouveau Application Chromebook Pixel Buds pour les commandes depuis votre ordinateur.

Pour récupérer la mise à jour, vous devez connecter vos Pixel Buds Pro à votre téléphone, ouvrir l’application Pixel Buds, appuyer sur « Plus de paramètres », puis sur « Mise à jour du micrologiciel ». Cela ne devrait prendre que 10 à 15 minutes.

