La nouvelle mise à jour de Netflix facilite la recherche de contenus à diffuser rapidement

L’application Netflix reçoit une multitude de nouvelles mises à jour pour sa fonctionnalité Ma liste sur iOS et Android, a annoncé lundi le service de streaming. Si vous aimez diffuser sur votre appareil mobile, vous pourrez organiser votre liste de surveillance en utilisant un nouvel ensemble de filtres et de fonctions de tri. Les mises à jour commenceront à être déployées pour Android à partir d’aujourd’hui, et les appareils iOS suivront dans les semaines à venir.

Un aperçu de la façon dont vous pouvez trier la liste My List de Netflix sur les téléphones Android. Netflix

Quoi de neuf? Les téléspectateurs de Netflix peuvent choisir parmi quatre filtres pour faciliter le passage au crible de Ma liste : Films, Émissions de télévision, N’ont pas commencé et Commencé. Vous pourrez également trier par ordre alphabétique, selon la date ajoutée à votre liste de surveillance ou une date de sortie. Et si vous souhaitez supprimer quelque chose de votre liste, tout ce que vous avez à faire est de glisser le titre.

L’application TV reçoit également une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à suivre les dernières versions. Netflix ajoute une ligne Coming Soon à l’écran d’accueil pour informer les téléspectateurs de l’arrivée des séries télévisées et des films et la possibilité de définir des rappels.

Actuellement, les abonnés peuvent accéder au menu Nouveau et populaire pour faire défiler les lignes pour Coming Next Week, Coming This Week ou Worth the Wait. Bien que ces carrousels soient toujours disponibles, le placement bien en vue de Coming Soon peut aider à éliminer le besoin de cliquer n’importe où ailleurs dans l’application pour trouver des informations sur la date de sortie. La nouvelle fonctionnalité sera déployée dans le monde entier au cours des prochaines semaines.

Bientôt disponible sur Netflix : une ligne Coming Soon. Netflix

Netflix a également apporté quelques mises à jour récentes à sa suite de fonctionnalités d’accessibilité, notamment des améliorations de la description audio et des moyens de modifier les paramètres de sous-titres sur les téléviseurs. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Netflix, consultez notre aide-mémoire de conseils et ce guide des codes secrets.