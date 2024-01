La nouvelle mise à jour de l’application DJI permet aux novices de devenir plus facilement des pilotes de drones compétents

DJI vient de publier une mise à jour massive pour l’application DJI Fly, qui ajoute une multitude de nouveaux outils ainsi qu’un nouveau look conçu pour améliorer l’expérience utilisateur et rendre le pilotage de votre drone encore plus agréable.

Que vous débutiez dans la photographie ou la vidéographie par drone et que vous recherchiez quelque chose de bon marché mais de haute qualité, comme le DJI Mini 3, ou si vous êtes au sommet de votre art et avez besoin d’un appareil ultra rapide et ultra haute résolution. DJI Mavic 3 Pro 3, la marque a ce qu’il vous faut.

L’un des changements les plus importants apportés à la dernière mise à jour de DJI Fly est un écran d’accueil entièrement repensé. Il est désormais plus informatif et plus accessible que jamais, avec un nouveau paramètre de zoom d’affichage qui prend en charge un texte plus grand, facilitant ainsi la lecture des informations de vol critiques. Le transfert de vos vidéos et photos vers un autre appareil a également été rendu plus fluide, grâce à la nouvelle interface QuickTransfer.

DJI a également ajouté une section Avant de voler, qui fournit une liste de contrôle des tâches à effectuer avant de décoller, comme vérifier qu’il s’agit d’une zone de vol, s’assurer que le GPS a un bon signal et s’assurer que la batterie est suffisamment chargée. Pour les pilotes de drones débutants, cela est particulièrement utile, car cela favorise une utilisation sûre et responsable du drone, ce qui améliorera en fin de compte votre expérience de vol.

(Crédit image : DJI)

Les informations sur les produits pour des drones spécifiques sont désormais facilement disponibles et comprennent des éléments tels que l’utilisation du produit, des didacticiels vidéo et des guides de vol. Que vous soyez un pilote novice ou expérimenté, ceux-ci vous aideront à renforcer votre confiance et vous permettront de commencer à filmer des images aériennes plus excitantes. Les utilisateurs pourront également accéder à un meilleur service après-vente et consulter les questions fréquemment posées, ce qui devrait permettre de résoudre rapidement la plupart des problèmes.

DJI Fly est une application incontournable pour tous ceux qui possèdent le Mini 4 Pro, Air 3, Mavic 3 Pro, Mini 2 SE, Mini 3, Mavic 3 Classic, Avata, Mini 3 Pro, Mavic 3, Mini SE, Air 2S, DJI FPV, Mini 2, Mavic Air 2 et Mavic Mini. Comme ces drones sont livrés avec un contrôleur sans écran, vous en avez besoin pour pouvoir visualiser ce que voit la caméra et pouvoir piloter votre drone en toute sécurité.

En plus de toutes les mises à jour intégrées à l’application, DJI a récemment procédé à une refonte complète de ses restrictions de zone d’exclusion aérienne. En supprimant la majorité de ses restrictions de géolocalisation, conformément à l’EASA (Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne) et à la CAA (Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni), DJI accorde davantage de confiance aux pilotes qui ont désormais la liberté de voler dans des zones qui nécessitaient auparavant une autorisation. Ces zones peuvent facilement être visualisées dans l’application, vous pouvez donc être sûr que vous ne volerez jamais dans un territoire inexploré – même si elle ne vous le permettra pas.

Une fois de plus, DJI a démontré son engagement envers l’expérience client en fournissant aux utilisateurs une technologie de pointe conçue pour offrir une expérience de vol fluide. Assurez-vous de mettre à jour votre application vers la version 1.12.8 pour débloquer ces améliorations passionnantes et propulser votre exploration aérienne vers de nouveaux sommets.

