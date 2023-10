Immersive View pour Google Maps recevra une autre mise à jour dans les prochains jours, Google a annoncé dans un blog jeudi. Annoncée pour la première fois lors de l’événement Google I/O en mai, la mise à jour ajoutera une “expérience multidimensionnelle” aux itinéraires afin que vous puissiez tout voir pendant votre voyage, y compris la météo – que vous conduisiez, marchiez ou sortiez votre vélo – – avant de sortir.

Dans le blog, Google a également annoncé Lens in Maps, une carte plus détaillée et plus d’informations sur les véhicules électriques. Nous vous expliquerons plus ci-dessous.

Nous vous dirons ce qui change avec Google Maps Immersive View et quand il sera disponible.

Quels changements seront apportés à la vue immersive ?

Bientôt, lorsque vous utiliserez Google Maps Immersive View, vous pourrez prévisualiser les pistes cyclables, les trottoirs, les intersections et les parkings sur votre itinéraire. La vue itinéraire est disponible pour ceux qui conduisent, marchent et même font du vélo. L’application utilisera l’IA et les tendances de conduite historiques pour vous montrer à quoi pourrait ressembler le trafic en fonction de l’heure à laquelle vous serez sur la route. Par exemple, si vous vous rendez au travail en voiture à 8 heures du matin, Immersive View peut afficher un grand nombre de voitures contre seulement quelques voitures si vous faites une belle croisière en soirée.

Vous pourrez également consulter des informations sur la qualité de l’air et la façon dont la météo modifie l’itinéraire tout au long de la journée en utilisant le curseur temporel. Par exemple, il peut faire beau lorsque vous quittez votre maison le matin, mais la pluie peut apporter un temps plus frais qui vous incitera à prendre une veste et des bottes de pluie.

Une journée ensoleillée se reflétera dans la Vue Immersive de votre itinéraire. Google

Comment fonctionne la vue immersive ?

Google utilise l’IA pour combiner ses images Street View et aériennes afin de créer des modèles 3D dans son application Maps. L’idée est de donner l’impression que vous êtes déjà à l’endroit que vous envisagez de visiter avant même de partir – par exemple, un restaurant ou un quartier.

Quand la mise à jour Immersive View sera-t-elle disponible ?

Google a annoncé qu’il commencerait à déployer la vue immersive pour les itinéraires dans les prochains jours auprès des utilisateurs d’Android et iOS, alors soyez à l’affût d’une mise à jour de votre application Maps au cours de la semaine prochaine. La nouvelle mise à jour sera disponible dans ces villes : Amsterdam ; Barcelone; Dublin ; Florence et Venise, Italie ; Las Vegas ; Londres; Los Angeles; Miami ; New York; Paris; San Francisco ; San José, Californie ; Seattle ; et Tokyo.

Voici ce qui arrive sur Google Maps

Google a annoncé plusieurs autres fonctionnalités pour Maps à venir dans les semaines et les mois à venir. Voici ce qu’ils sont.

Objectif dans Maps : Anciennement connu sous le nom de Recherche avec Live View, Lens in Maps utilise l’IA et la réalité augmentée pour vous aider à trouver des informations sur les guichets automatiques, les stations de transport en commun, les restaurants, les cafés et les magasins à proximité. Pour l’utiliser, vous appuyerez sur l’icône Objectif dans la barre de recherche et déplacerez votre téléphone.

Une carte plus détaillée : Google Maps obtient des couleurs mises à jour sur toute la carte, ainsi que des bâtiments plus réalistes et des détails de voie améliorés. Vous pourrez également bientôt voir s’il y a des voies réservées aux VOM le long de votre itinéraire.

Plus d’informations sur les véhicules électriques : Les conducteurs de véhicules électriques sur Android et iOS obtiennent davantage d’informations sur les bornes de recharge, notamment si un chargeur est compatible avec leur véhicule et si les chargeurs sont rapides, moyens ou lents. De plus, vous pourrez voir quand un chargeur a été utilisé pour la dernière fois (pour vous assurer d’avoir un chargeur fonctionnel).

Pour en savoir plus, consultez cette fonctionnalité cachée de Google Maps. Voici également un aide-mémoire Google Maps pour des astuces utiles à connaître.