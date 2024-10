La nouvelle mise à jour de Google surprend les utilisateurs de Pixel : certains téléphones sont désormais « complètement morts »

Nouvel avertissement pour les utilisateurs de Pixel en tant que périphériques de mise à jour. AFP via Getty Images

Des millions d’utilisateurs de Pixel sont déjà passés à Android 15, la dernière version du système d’exploitation promettant une multitude de mises à jour de sécurité et de confidentialité. Annonçant sa sortie la semaine dernière, Google a promis « des fonctionnalités de sécurité qui aident à protéger vos informations sensibles sur la santé, les finances et les personnes contre le vol et la fraude. »

Mais tout ne se passe pas sans heurts. Tel que repris par Police Android« des rapports apparaissent selon lesquels la mise à jour Android 15 provoque le blocage inattendu des appareils Pixel 6, les laissant inutilisables… Les appareils Google semblent avoir des problèmes avec Android 15 en général. Il y a quelques jours à peine, les utilisateurs du Pixel 8 Pro ont signalé des problèmes avec le geste du dos.

Le coupable surprenant semble être l’une de ces mises à jour de sécurité annoncées. L’espace privé d’Android 15 permet aux utilisateurs de masquer les applications derrière la sécurité au niveau de l’appareil. « Je donne juste un message d’intérêt public à tous ceux qui possèdent un Pixel 6 », en a posté un Rédacteur tard dimanche. « N’activez pas la fonctionnalité d’espace privé si vous effectuez une mise à niveau vers Android 15. J’ai déverrouillé la zone d’espace privé, ouvert une application que j’y ai installée et cela a bloqué mon Pixel 6. Je ne peux pas allumer le téléphone ou le redémarrer en utilisant les méthodes fournies par Google. C’est complètement mort.

Comme l’explique Google, « l’espace privé dans Android 15 agit comme un coffre-fort numérique sur votre téléphone. Vous pouvez créer un espace privé séparé pour organiser les applications sensibles, comme vos applications sociales, de rencontres ou bancaires. Lorsque l’espace privé est verrouillé, les applications restent pratiquement invisibles pour les autres et sont masquées de votre liste d’applications, de la vue des applications récentes, des notifications et des paramètres. Pour accéder à l’espace privé, il existe une couche d’authentification supplémentaire pour garder les applications sécurisées et à l’abri des regards indiscrets. Et pour plus de confidentialité, vous pouvez choisir de masquer l’existence d’un espace privé sur votre téléphone.

Il ne s’agit pas d’un incident isolé, ce qui a conduit à suggérer aux utilisateurs de ne pas mettre à jour jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté. « Ne mettez pas encore à niveau », prévient PC Mag. « Pour l’instant, il n’y a aucune solution. Ainsi, les propriétaires de Pixel 6 voudront peut-être éviter de mettre à jour vers Android 15 ou d’utiliser Private Space s’ils l’ont déjà installé. Le problème semble n’avoir affecté que le Pixel 6 et, selon un utilisateur de Reddit, le Pixel 6 Pro. »

Selon Police Android« après avoir repéré ce fil, nous avons remarqué le même comportement sur notre Pixel 8 Pro, mais Autorité Android dit que leurs deux Pixel 8 Pro n’ont pas été affectés. Des dizaines d’utilisateurs supplémentaires ont répondu à un fil de discussion Google Tracker signalant des expériences similaires.

Ce n’est pas le seul problème pour les utilisateurs de Pixel, le manque de nouvelles fonctionnalités de sécurité réseau de Google étant également une surprise étant donné qu’elles figuraient dans une version bêta d’Android 15. Mais pour les utilisateurs concernés, ce nouveau problème va entacher la mise à jour et créer de sérieuses inquiétudes à court terme.

J’ai contacté Google pour toute mise à jour sur ce problème signalé et le moment probable d’un correctif. On suppose qu’il sera disponible très prochainement.