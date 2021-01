Apple bloque le chargement latéral des applications iPhone et iPad sur les Mac équipés de M1. Cela signifie essentiellement que les utilisateurs ne peuvent pas télécharger d’applications telles que Netflix, Prime Videos et Instagram à partir de plates-formes tierces telles que iMazing jusqu’à ce que leurs développeurs fournissent officiellement les versions natives via le Mac App Store. Selon 9to5Mac, Apple a inversé le commutateur côté serveur nécessaire pour empêcher l’installation des applications iPhone et iPad sur les Mac Apple Silicon. Le changement s’applique aux Mac M1 exécutant le macOS stable Big Sur 11.1 ainsi qu’au développeur ou à la version bêta publique de macOS Big Sur 11.2, ajoute le rapport.

Dans le même temps, les utilisateurs qui ont déjà installé des applications non prises en charge ou des fichiers « .IPA » sur les ordinateurs portables MacBook Air 13 ou MacBook Pro 13 alimentés par M1 ne seront confrontés à aucune erreur. Le dernier développement affecte les nouvelles installations d’applications, et les utilisateurs verraient une invite de lecture, « Cette application ne peut pas être installée car le développeur n’avait pas l’intention de l’exécuter sur cette plate-forme. » Le rapport explique en outre qu’Apple a apporté des modifications à l’API qui gère les protections DRM (Digital Rights Management) sur l’App Store pour empêcher le chargement latéral. Pour le moment, une solution de contournement pour installer des applications iOS non prises en charge semble peu probable.

Apple avait précédemment introduit le logiciel de traduction binaire Rosetta 2 pour Mac afin de combler la transition entre les processeurs Intel et Apple. En bref, le logiciel traduit les applications conçues pour Intel afin qu’elles puissent fonctionner sur Apple Silicon. Cependant, plusieurs entreprises telles que Microsoft, Adobe et Google apportent un support natif de leurs applications respectives via le Mac App Store. Dans le même temps, la société a donné aux développeurs la possibilité de refuser d’autoriser l’installation de leurs applications sur le Mac.

Certaines des applications natives notables optimisées pour les Mac équipés de M1 incluent Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Google Chrome, Firefox, Brave Browser, Adobe Lightroom, etc. D’autres applications telles que Facebook, Instagram, Netflix, Prime Video, n’ont pas encore atteint les PC Apple basés sur ARM.