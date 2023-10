Une nouvelle version bêta d’Android 14 QPR1 arrive cette semaine avec la sortie de QPR1 Beta 2.1. Il s’agit d’un petit correcteur de bugs et non de la version bêta 3, mais vous devriez quand même essayer de le mettre à jour sur votre téléphone Pixel pris en charge pour éliminer quelques éléments cassés ou gênants.

Comme les versions précédentes, cette mise à jour Android 14 QPR1 Beta 2.1 est disponible pour le Pixel 5a jusqu’aux nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Pour ceux qui possèdent un Pixel Fold et une Pixel Tablet, cette mise à jour est également là pour vous.

Quoi de neuf dans Android 14 QPR1 bêta 2.1

Puisqu’il s’agit d’une mise à jour X.1, il ne devrait pas y avoir de changements majeurs, mais nous avons les corrections de bogues suivantes à noter de la part de Google :

Correction de problèmes d’authentification biométrique, tels qu’un problème qui empêchait parfois l’activation du capteur d’empreintes digitales sous l’écran alors que les fonctionnalités d’affichage permanent étaient activées.

Correction d’un problème où, dans certains cas, après avoir échangé les cartes SIM sur un appareil, l’appareil ne pouvait pas se connecter au service cellulaire.

Correction de divers problèmes qui affectaient la stabilité et les performances du système.

Téléchargez la mise à jour Android 14 QPR1 bêta 2.1

Date de sortie : 19 octobre 2023

Version : U1B2.230922.010

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau du correctif de sécurité : octobre 2023

Services Google Play : 23.32.17

Vous voulez commencer à tester les versions bêta d’Android 14 QPR1 ? Ci-dessous, nous avons des liens vers l’image d’usine et les fichiers OTA pour que les gens soient mis à jour à l’ancienne, mais vous n’avez pas besoin de suivre cette voie pour être mis à jour. En fait, vous ne devriez probablement pas emprunter cette voie à moins d’être expérimenté dans ce domaine. Vous pouvez toujours vous inscrire au programme Android Beta (ici) et obtenez la mise à jour en direct de cette façon. Pour ceux qui préfèrent éviter une invite de commande et des commandes adb, faites-le. Google devrait bientôt commencer à proposer la mise à jour via le programme bêta d’Android.

Téléchargements d’Android 14 QPR1 bêta 2.1 : Images d’usine | Images OTA