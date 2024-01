La nouvelle ministre française de la Culture, Rachida Dati, déclare que les films « sauvent des vies »

Une semaine après avoir été nommée ministre de la Culture et critiquée par une avalanche de critiques, la célèbre femme politique Rachida Dati est officiellement entrée sur le ring.

Dati est sorti du scénario et a prononcé un discours sans filtre – commençant par “Je ne vous demande pas de m’aimer, ce que je veux c’est vous convaincre” – devant une salle remplie de cinéastes et de téléspectateurs jeudi soir lors d’une cérémonie en l’honneur de l’acteur. Melvil Poupaud, qui a reçu le Prix du Cinéma Français.

Sur scène, Dati a déclaré qu’elle s’efforcerait de démocratiser la culture au cours de son mandat.

« La culture à l’école et le sens civique vont de pair. Lorsque vous regardez les écoles de certaines régions qui connaissent des problèmes, vous remarquerez que ce sont souvent des endroits où la culture est passée au second plan », a-t-elle déclaré. Dati a également parlé de sa propre relation avec la culture, admettant qu’elle avait vu un film au cinéma pour la première fois à l’âge de 21 ans, mais qu’elle regardait des films à la télévision avec sa mère. “Vos films sauvent des vies”, a-t-elle déclaré. « Ils nous humanisent, font de nous de meilleurs citoyens. »

Dati a également parlé de l’impact de la culture sur les jeunes radicalisés, dont certains qu’elle a rencontrés alors qu’elle était ministre de la Justice sous l’ancien président Nicolas Sarkozy. “J’ai entendu des jeunes qui avaient des pensées très sombres me dire : ‘Peut-être que quelque chose ne va pas chez moi’ après avoir vu un film avec un point de vue différent.”

Dati est actuellement maire du chic 7e arrondissement, où elle dit avoir créé des opportunités culturelles pour les enfants issus de familles défavorisées. “Il est crucial que tous les enfants aient un libre accès à la culture, qu’il s’agisse de musées, de spectacles ou de concerts”, a-t-elle déclaré.

Dati, qui a été nommé le 11 janvier pour succéder à Rima Abdul Malak, est considéré comme une menace potentielle pour le modèle unique d’« exception culturelle » de l’industrie, où le cinéma indépendant et diversifié est soutenu par des subventions et d’autres programmes soutenus par le gouvernement. Mais elle a tenté d’apaiser ses inquiétudes lors de son discours de passation de pouvoir, lorsqu’elle a déclaré : « Tout le monde sait que j’aime me battre, donc je serai toujours là pour défendre cette exception culturelle ».

La cérémonie était co-organisée par l’organisme de promotion français Unifrance et le National Film Board (CNC). Poupaud a été introduit sur scène par le nouveau président d’Unifrance, Gilles Pelisson, et la directrice générale Daniela Elstner. Parmi ceux qui étaient présents figuraient des cinéastes et des acteurs comme Valérie Donzelli, Nicolas Saada, Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay.

Parmi les anciens lauréats du Prix du cinéma français figurent, entre autres, l’actrice Juliette Binoche, le réalisateur Olivier Assayas et les producteurs Aton Soumache et Dimitri Rassam.