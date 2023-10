La nouvelle « mentalité de siège » de Liverpool après le chaos du VAR aidera à pousser le titre

« Ensemble contre tout », a écrit Alexis Mac Allister.

« Nous sommes ensemble et contre tout le monde », a écrit Darwin Nunez, dont les gestes d’après-match vers l’extérieur de Liverpool ont remonté le moral et montré que l’issue de la défaite dramatique à Tottenham pourrait ne pas être si mauvaise.

Il serait compréhensible que la manière cruelle d’un but contre son camp à la 96e minute, alors qu’ils étaient à neuf et après avoir si bien joué, ait refroidi le moral. Mais à Liverpool, ce n’est pas le cas.

Les supporters ont quitté le stade Tottenham Hotspur dans une ambiance résiliente, le feu avait été allumé.

Pour certains, la saison dernière a vu cet incendie presque éteint après les effets des événements parisiens qui l’ont précédé et une saison de très peu d’inspiration sur le terrain. A l’image de l’équipe, les supporters manquaient d’énergie et d’enthousiasme.

Ce début de saison, avec une nouvelle énergie sur le terrain et la passion des nouveaux joueurs qui émergent, les supporters, comme l’équipe, se sentent revigorés.

Comme toujours, la performance des joueurs se reflète dans les tribunes, et vice-versa. « Aux 3 000 Reds qui nous ont soutenus jusqu’au bout, votre soutien a été incroyable », a écrit Andy Robertson. « D’autres nous ont peut-être laissé tomber, mais vous ne l’avez jamais fait. »

Liverpool 2.0

(Crédit image : Getty Images)

Jurgen Klopp, qui s’est montré extrêmement calme et serein après le match (ce qui a sans aucun doute surpris les médias de choc qui cherchaient désespérément une diatribe « folle ») s’est largement concentré sur ses joueurs.

« Inégalable », c’est ainsi qu’il a décrit l’attitude de son équipe, se disant « super fier » de la façon dont ils ont tenu si longtemps avec 10 puis neuf hommes.

Klopp lui-même mérite des éloges pour la façon dont il a géré le match, en particulier les remplacements, en faisant appel à un tout nouveau milieu de terrain qui comprenait deux nouveaux joueurs avec un départ en Premier League à eux deux, Wataru Endo et Ryan Gravenberch.

Les actions de Klopp ont étayé ses paroles, faisant confiance à ses nouvelles recrues – et faisant signe à Gravenberch, qui a connu une saison dernière très difficile au Bayern Munich, de « faire preuve de cœur ».

Il y a un caractère fort qui se développe au sein de l’équipe « Liverpool 2.0 » et les événements à Tottenham ne feront qu’ajouter à cela.

Mentalité de siège

(Crédit image : Getty Images)

Sir Alex Ferguson était le maître en la matière, même si sa manière de procéder était très différente, mais il a créé une mentalité de « nous contre le monde ». Il suffit de revoir les citations en haut de cet article : « ensemble contre tout ».

Vous comprendriez si Klopp avait ces mots de ses deux joueurs sud-américains placardés sur les murs des vestiaires du terrain d’entraînement et d’Anfield. Ce sera de la musique pour ses oreilles, tout comme pour ses supporters.

En effet, la position de Liverpool au lendemain du fiasco de samedi soir a encore renforcé la mentalité de siège.

Dans le premier numéro un communiqué officiel du club qui fait appel à « la nécessité évidente d’une escalade et d’une résolution », cela a montré que Liverpool, en tant que club, est prêt à se battre. Ils ne se contenteront pas de s’en prendre au menton et de suivre le langage courant selon lequel « les décisions s’équilibrent d’elles-mêmes, il suffit de continuer ».

Ce n’est pas une situation normale où une décision va à l’encontre d’une équipe. C’était, encore une fois, cette phrase, d’un échec sans précédent. Et la Premier League et PGMOL le savent.

Liverpool a doublé la mise et a non seulement demandé l’audio des conversations VAR, mais a également fait appel du carton rouge de Curtis Jones en première mi-temps.

Problèmes d’arbitre

(Crédit image : Getty Images)

C’est une stratégie risquée, car si Liverpool sentait qu’ils étaient déjà malmenés, en s’en prenant aux autorités qui supervisent l’arbitrage du match, ils courent le risque de prendre davantage de décisions biaisées à leur encontre – que ce soit consciemment ou non.

En effet, certains supporters de Liverpool estiment que l’arbitrage à l’égard de leur équipe cette saison a été nettement unilatéral. Les Reds ont reçu, même si l’un d’entre eux a finalement été annulé, quatre cartons rouges en sept matches de championnat. Il a fallu 168 matches de championnat pour obtenir quatre cartons rouges avant cette saison.

La querelle publique de Klopp avec Paul Tierney a-t-elle eu un impact sur la façon dont son équipe est arbitrée ? Personne ne peut le savoir avec certitude. C’était également à la fin de la saison dernière que le juge de touche Constantine Hatzidakis a donné un coup de coude à l’arrière gauche de Liverpool, Andy Robertson.

La punition que l’officiel a reçue pour avoir donné un coup de coude à un joueur était la même que celle que reçoit généralement n’importe quel arbitre de PGMOL : rater le prochain match. Jusqu’à présent, c’est tout ce que le VAR de samedi, Darren England et son assistant, Dan Cook, ont également reçu.

PGMOL ne nous a pas encore expliqué comment l’Angleterre, le VAR, était littéralement la seule personne au monde à regarder ce match à ne pas avoir remarqué le drapeau de hors-jeu qui se levait – même les supporters à l’extérieur savaient qu’il avait été décidé. hors-jeu.

En effet, au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons pas encore entendu l’audio du VAR publié. Combien de temps faut-il pour envoyer un enregistrement ?

C’est pour cela que Liverpool se bat – pas pour une rediffusion ou des changements de points ou d’autres idées étranges que les supporters tribaux ont concoctées d’une manière ou d’une autre – pour une meilleure communication, de meilleurs protocoles et de meilleurs systèmes en place.

Pourquoi l’audio n’est-il pas public pour chaque décision ? Qu’y a-t-il à cacher ?

Pourquoi les arbitres sont-ils autorisés à travailler en free-lance au Moyen-Orient 48 heures avant un match ? Ne sont-ils pas déjà suffisamment payés ? Leur travail principal n’est-il pas leur principale priorité ?

Pourquoi les opérateurs VAR ne sont-ils pas indépendants des arbitres eux-mêmes ? Évitant ainsi les conflits, les intérêts et les situations, comme l’a admis Mike Dean, où ils ne veulent pas « l’envoyer vers le haut ». [to the screen] parce qu’il est à la fois un compagnon et un arbitre.

La façon dont tous les clubs de Premier League n’ont pas réagi à cet aveu à l’époque et a forcé le changement au sein de PGMOL est stupéfiante.

De même, l’ancien arbitre Mark Clattenberg a parlé des effets de l’arbitrage d’un match en milieu de semaine, déclarant : « Je suis revenu arbitrer un match de Premier League le week-end et à temps plein, je ne me souvenais plus de ce qui s’était passé au cours des 90 dernières années. minutes, j’étais si fatigué.

Encore une fois, comment cela ne sonne-t-il pas l’alarme dans tous les clubs de Premier League ?

Ces officiels arbitrent votre équipe, ils feront ces erreurs.

Ce que veut Liverpool, c’est ce que veulent tous les clubs de football, toutes les personnes impliquées dans le football, tous les supporters qui prennent leur temps et paient leur argent pour regarder le football : un meilleur arbitrage.

Et un meilleur arbitrage peut être obtenu en mettant en œuvre des changements simples et de meilleures procédures, cela est très clair.

Hypocrisie et tribalisme

(Crédit image : Getty Images)

Gary Neville, l’un des rares à avoir entendu la conversation du VAR en commentant Sky Sports, a exprimé après le match la gravité de l’incident. Mais il a vite changé de ton après que Liverpool ait publié sa déclaration publique.

C’est sauvage. Comment pouvez-vous reconnaître à quel point la décision était erronée, mais quand un club dit que quelque chose devrait réellement être fait à ce sujet, vous n’êtes pas d’accord ?! En quoi cela a-t-il un sens ? Ce n’est pas le cas.

Il ne s’agit pas seulement de Neville, de nombreux autres journalistes, apparemment bouleversés par une déclaration qui soulignait simplement que ces erreurs ne devraient pas simplement être acceptées, ont exprimé la même chose que Neville.

Peut-être qu’ils sont satisfaits de leurs erreurs, jusqu’à ce que cela arrive à leur équipe.

Le tribalisme, tout comme dans la vie, arrête le changement progressif.

