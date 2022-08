La nouvelle Maruti Suzuki Brezza : plus chaude et plus technique

Maruti Suzuki a donné au consommateur indien certaines de ses voitures préférées : que ce soit la New Age Baleno, la Wagon R, la Swift, la Dzire et la toute nouvelle Hot and Techy Brezza. Le très réussi Brezza a changé le paysage des SUV en Inde en 2016 avec sa beauté époustouflante et ses caractéristiques de pointe. Aujourd’hui, Les VUS représentent 40 % des véhicules de tourisme et 54 % de cela appartient aux VUS compacts.

La Brezza a placé Maruti Suzuki au sommet du classement du marché dans le segment B lors de son lancement en 2016, et a maintenu sa position pendant 5 années consécutives. En 2017, elle a remporté le très convoité prix Indian Car of the Year. Il a ensuite remporté 25 prix et battu tous les records en réalisant 1,1 Lakh de ventes en un an seulement. Jusqu’à ce jour, la voiture a été achetée par plus de 7,5 Lakh heureux propriétaires.

Dans son dernier avatar en tant que Hot and Techy Brezza, la voiture a enregistré 45 000 réservations de pré-lancement en seulement 8 jours, avec une moyenne de plus de 4 réservations par minute. Si la vitrine Metaverse des Maruti Suzuki Hot et Techy Brezza était quelque chose à voir, la Brezza est sur le point de secouer à nouveau le marché.

Qu’est-ce qui fait du Hot and Techy Brezza un billet si populaire? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Maruti croit au plaisir de la mobilité.

La Maruti Suzuki Brezza est conçue, conçue et développée en Inde. Tout a commencé par une étude de marché approfondie pour comprendre ce que voulait le client Brezza en constante évolution. Le nombre de primo-accédants intéressés par la Brezza est passé de 27% en 2016 à 38% en 2021tandis que les clients de moins de 35 ans sont passés de 35 % à 44 % sur la même période.

Maruti Suzuki savait qu’ils devaient faire appel à la jeunesse urbaine progressiste et moderne, qui regarde au-delà style extérieur (48%) pour les dernières fonctionnalités technologiques (49%). Ils voulaient que le Brezza fasse ressortir le sens inné de l’aventure des clients, leur permettant d’explorer leurs villes à leur manière aventureuse.

Entrez dans le Hot and Techy Brezza: le SUV City-Bred.



Conception intuitive

Tout en conservant son langage de conception emblématique, le All New Brezza est livré avec une ligne de ceinture épurée, un toit ouvrant électrique et une antenne aileron de requin. Tout cela améliore son quotient de style. Les ailes géométriques lui donnent un look robuste et énergique, complété par des jantes en alliage. La présence du Brezza est encore amplifiée par sa position surélevée, ce qui le rend visuellement plus grand, plus robuste/commandant et plus sophistiqué. L’imposante calandre avant, les phares à double projecteur à DEL et les feux de jour à blocs de cristal flottants lui confèrent un panache supplémentaire.

L’intérieur maintient ce flux grâce à une accentuation argentée enveloppante asymétrique unique qui donne aux intérieurs un aspect plus élégant et plus large. L’éclairage d’ambiance intérieur crée l’ambiance idéale pour le plaisir de conduire tandis que l’espace accru, l’espace pour les genoux amélioré et les sièges arrière plus larges assurent un confort moelleux pour les compagnons de route.

Performances et confort de conduite inégalés

Le Brezza est équipé du moteur Advanced K Series Dualjet, Dual-VVT avec technologie hybride intelligente progressive. Cela offre non seulement une expérience de conduite raffinée, mais aussi un meilleur kilométrage et des émissions de CO2 réduites. La voiture est également merveilleusement silencieuse : moins de bruit et moins de vibrations.

Le groupe motopropulseur de nouvelle génération est complété par la nouvelle transmission automatique à six rapports. Cela offre des performances optimales pour la large gamme de vitesses de Brezza. La commande de changement de vitesse au volant est une touche réfléchie qui ajoute à l’expérience de conduite sans effort de la voiture.

Les dernières et meilleures fonctionnalités

Le HOT dans Hot et Techy Brezza signifie High On Technology, et la voiture porte bien son nom. Le Brezza est le premier de sa catégorie à introduire un affichage tête haute qui affiche toutes les informations pertinentes directement dans la ligne de mire du conducteur. Le stationnement est encore plus facile grâce à la caméra à 360 degrés offrant plusieurs vues, y compris une vue surround virtuelle. Pour le consommateur hyper connecté, le Brezza dispose d’un tout nouveau système d’infodivertissement SmartPlay Pro+ de 9 pouces, avec des fonctionnalités telles que l’assistant vocal avancé, les commandes du véhicule et la musique alimentée par le sens surround ARKAMYS. NextGen Suzuki connect offre aux utilisateurs plus de 40 fonctionnalités avancées, y compris des opérations à distance telles que l’accès au véhicule et la climatisation à distance.

Pour ceux qui considèrent leur voiture comme leur résidence secondaire, le Brezza offre une multitude de fonctionnalités pratiques telles qu’une station de charge sans fil certifiée Qi qui prend en charge la charge rapide et des fonctions de sécurité qui protègent les appareils contre la surchauffe. La direction inclinable et télescopique s’adapte aux conducteurs de différentes hauteurs et permet différents styles de conduite. Le nouveau groupe d’instruments, la boîte à gants refroidie, les bouches d’aération arrière et les multiples ports USB à chargement rapide sont d’autres touches bien pensées.

Le toit ouvrant électrique est une touche spéciale, très attendue par les fidèles de Maruti Suzuki.

La voiture dispose de plus de 20 dispositifs de sécurité, conçus pour assurer la sécurité des passagers. Avec six airbags, le programme de stabilité électronique (ESP) avec assistance au démarrage en côte, le système de retenue pour enfants ISOFIX, les capteurs de stationnement en marche arrière et un système d’alerte de vitesse élevée, Maruti Suzuki fait un effort supplémentaire (comme toujours) en matière de sécurité.

Conclusion

La réaction des clients au Hot and Techy Brezza a été ravie, prouvant à Maruti Suzuki qu’ils se sont concentrés sur les bons domaines dans lesquels investir, dans cette mise à niveau tant attendue. Maruti Suzuki tient sa promesse d’une expérience de conduite exceptionnelle, d’une technologie de pointe, de confort et de sécurité, à un prix incroyable. Comme pour toutes les offres Maruti Suzuki, cela aussi laisse ses concurrents derrière lui.

Le All New Brezza sera disponible en trois options de couleurs bicolores à contraste élevé ainsi que six couleurs monochromes. Pour les aventuriers de la ville qui cherchent à peindre la ville en rouge, c’est huit couleurs de trop !

Il s’agit d’une publication en partenariat.

