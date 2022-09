La nouvelle marque Total Prepaid de Verizon vise le cricket d’AT&T et le métro de T-Mobile

Verizon a terminé son achat du fournisseur prépayé Tracfone pour 6 milliards de dollars l’an dernier, et mercredi devrait faire son plus grand pas dans l’espace depuis. Surnommé Total par Verizon, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays ajoute une nouvelle marque prépayée à son écurie qui est conçue pour affronter Metro de T-Mobile par T-Mobile et Cricket Wireless d’AT&T.

“Je vais vous dire qu’en ce moment, nos concurrents sont Metro et Cricket. Je veux dire, je n’ai aucun problème à le dire”, a déclaré Eduardo Diaz Corona, président et chef de la direction de TracFone Wireless. “Et nous pensons que nous apportons beaucoup plus de valeur à la table, et avec le déploiement de nos magasins exclusifs, nous améliorerons également l’expérience que les consommateurs vont avoir.”

Le transporteur affirme que la nouvelle marque Total sera disponible “dans plus de 50 000 points de vente, dont Walmart, Target et Dollar General”, ainsi que dans des magasins spéciaux Total by Verizon et en ligne. Il y aura quatre options de plan, avec le plan le moins cher fonctionnant à 30 $ par mois pour une seule ligne et comprenant 5 Go de données à haut débit (après quoi vous êtes ralenti à des “vitesses 2G”, bien que Verizon ne confirme pas à quel point ces vitesses sont lentes. ).

Pour 40 $ par mois, vous obtiendrez 15 Go de données haut débit (encore une fois, ralenties à des “vitesses 2G” si vous dépassez cette allocation) tandis que les 50 $ par mois vous permettront d’accéder à des données haut débit illimitées pour accompagner 10 Go de des données de point d’accès dédiées, une promotion de six mois pour Disney Plus et des appels et SMS illimités vers “cinq pays de choix” sur une liste de 69. Ces trois forfaits incluent tous des appels et SMS illimités aux États-Unis et la possibilité de se connecter à Verizon. Réseau national 5G, le plus lent des options 5G du transporteur.

Pour 60 $ par mois, vous pouvez obtenir 20 Go de données de point d’accès dédié, la possibilité de vous connecter aux réseaux 5G Ultra Wideband les plus rapides de Verizon, des appels et des SMS illimités vers 69 pays et bénéficierez de Disney Plus. Chaque plan vous permettra d’ajouter jusqu’à quatre lignes supplémentaires, même si cela coûtera 35 $ par ligne, par mois pour chaque ligne supplémentaire que vous ajoutez.

Quatre lignes de l’option 5 Go par mois la moins chère coûteront 135 $ par mois chez Total by Verizon (30 $ pour la première ligne, 105 $ pour les lignes deux à quatre) tandis que l’option la plus chère de 60 $ par mois coûterait 165 $ par mois pour quatre lignes.

Verizon indique qu’il bénéficiera de “5 % de réduction sur tous les forfaits” si vous configurez la “recharge automatique” qui renouvelle automatiquement votre service chaque mois. Comme il s’agit d’une option prépayée, il n’y a pas de contrat et vous payez le service à l’avance. Les plans sont également disponibles avec le Programme de connectivité abordable de FACqui est un crédit mensuel de 30 $ pour les ménages éligibles qui répondent aux exigences du gouvernement.

“Ce que nous voulons, c’est ce consommateur soucieux de la valeur qui veut une relation sans contrat, mais en même temps, il se soucie de la connectivité pour la famille”, a déclaré Diaz Corona.

Verizon



Un espace prépayé bondé

Les options prépayées rivales comme Metro by T-Mobile de T-Mobile et Cricket d’AT&T exploitent chacune leurs propres magasins à travers le pays. Les deux alternatives prépayées offrent également des forfaits de données illimités avec un accès complet à leurs réseaux 5G respectifs pour 100 $ par mois pour quatre lignes, ainsi que des options de 5 Go à 30 $ par mois pour une seule ligne.

Le meilleur forfait illimité de Metro coûte 120 $ par mois pour quatre lignes et comprend 15 Go de données de point d’accès, un abonnement à Amazon Prime, 100 Go de stockage Google One et un an de Vix Plus (le service de streaming en espagnol de TelevisaUnivision). Le meilleur forfait illimité de Cricket coûte 130 $ par mois et dispose également de 15 Go de données de point d’accès dédié, d’un abonnement à HBO Max avec publicités et d’envois de SMS illimités des États-Unis vers 37 pays.

En plus de Metro et Cricket, il existe un certain nombre d’autres options prépayées avec lesquelles Total by Verizon devra rivaliser. Si vous n’avez pas besoin de données illimitées ou de forfaits familiaux, Boost Mobile et Mint Mobile chacun a des options moins chères disponibles surtout si vous êtes un nouveau client.