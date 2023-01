La nouvelle marque chinoise de voitures électriques a livré plus de voitures que Nio en 2022

Des modèles de voitures électriques Nezha V rose et Nezha U Pro noir sont exposés dans un magasin de Shanghai le 7 novembre 2021. Photo de coût | Édition du futur | Getty Images

BEIJING – Une autre marque de voitures électriques à petit prix prend son envol en Chine, vendant cette fois des SUV compacts. Nezha, du nom d’un personnage mythologique chinois fougueux, affirme que ses livraisons de voitures ont plus que doublé en 2022 pour dépasser 152 000 véhicules. La plupart des livraisons concernaient le Nezha V, un SUV compact dont le prix après subvention commence à 83 900 yuans (12 000 dollars). actualités liées à l’investissement En revanche, Nio Les plus gros SUV de – avec une autonomie plus longue et de nombreuses autres fonctionnalités – commencent à environ 400 000 yuans. Cependant, Nio a livré plus de 122 000 voitures électriques en 2022, en hausse modeste de 34 % par rapport à l’année précédente. Cela inclut les berlines haut de gamme de la société. Nio a souligné qu’il se concentrait sur le segment plus de niche et haut de gamme, mais a fait allusion à des plans pour lancer une marque de marché de masse. Lors d’un appel aux résultats début novembre, le PDG William Li a déclaré que la société avait eu une réunion ce jour-là avec son équipe du marché de masse, qui s’attendait à ce que chaque modèle du segment puisse vendre plus de 50 000 unités par mois, selon une transcription de FactSet. C’est potentiellement 600 000 voitures par modèle par an.

La voiture électrique économique Hongguang Mini a occupé la place de best-seller parmi les voitures particulières à énergie nouvelle en Chine, une catégorie qui comprend les hybrides. En novembre, les ventes depuis le début de l’année avaient dépassé les 370 000 véhicules, selon la China Passenger Car Association. Cependant, la Hongguang Mini est une petite voiture comparée aux SUV et aux berlines de Nezha. Nezha a également déclaré avoir exporté environ 3 500 voitures en 2022. Depuis fin 2021, la société s’est implantée en Asie du Sud-Est, en commençant par un partenariat en Thaïlande. Nezha, également connue sous le nom de Neta, a un site Web en anglais qui indique qu’elle recherche des partenaires aux Philippines et au Cambodge. La société est une marque sous la startup Hozon Auto. En juillet 2022, Nezha a déclaré avoir levé près de 10 milliards de yuans pour sa série D, ou quatrième étape de la collecte de fonds après l’investissement initial.

Le marché chinois des véhicules électriques secoue le ralentissement économique

Le gouvernement chinois a soutenu le développement de l’industrie nationale des voitures électriques. Les villes ont des politiques préférentielles qui encouragent les gens à passer aux voitures électriques. Et malgré la traînée des contrôles de Covid sur les ventes au détail en Chine en 2022, les ventes de voitures électriques sont restées une poche de croissance. Selon la China Passenger Car Association, plus d’un quart des voitures particulières vendues en 2022 jusqu’à fin novembre étaient des véhicules à énergie nouvelle. Les chiffres mensuels de l’association sortent généralement au milieu du mois.

Cependant, la concurrence est féroce. Fabricant chinois de batteries et de voitures BYD est resté un géant avec des ventes de plus de 911 000 voitures électriques en 2022, soit environ 180 % de plus qu’un an plus tôt. La société propose une large gamme de modèles. La nouvelle marque de luxe de BYD, Yangwang, devrait faire l’objet d’un lancement détaillé jeudi. La marque de voitures électriques Aion, une spin-off de la société d’État GAC Motor, a annoncé que ses ventes avaient plus que doublé en 2022 pour atteindre un record de 271 000 véhicules. La nouvelle marque Aito co-développée par Huawei a déclaré que depuis le début des livraisons en mars 2022, les livraisons cumulées à la fin de l’année dépassaient 75 000 véhicules.

