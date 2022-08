La nouvelle maman Sonam Kapoor sur l’éducation de son enfant en Inde ; “Il y aura la question de la vie privée si…”

Sonam Kapoor Ahuja et son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja, ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 20 août. Elle est récemment apparue sur la couverture du magazine Vogue et a parlé franchement des neuf derniers mois de sa vie et réfléchi à l’avenir. Elle a dit qu’il y aurait des problèmes de confidentialité pour élever son enfant en Inde plutôt qu’à Londres. Cependant, elle et son mari n’ont pas encore décidé.

Parlant de la façon dont elle, sa sœur Rhea et son frère Harsh Varrdhan ont été tenus à l’écart du public par leurs parents Anil Kapoor et Sunita Kapoor, Sonam a déclaré qu’en grandissant, personne ne savait vraiment à quoi ils ressemblaient. Elle a dit qu’ils n’étaient jamais vraiment publiés, ce qui les a aidés à mener une enfance normale.

Elle a étudié à Arya Vidya Mandir où il n’y avait pas d’enfants vedettes. Elle était même gênée de se faire déposer par sa voiture. Après cela, elle a été envoyée dans un internat pour le collège, ce qui l’a rendue un peu plus consciente du monde et lui a donné un point de vue sur les choses.

“Pour être honnête, je n’ai pas décidé si j’irai scolariser notre enfant ici ou à Londres, mais je sais que je me sens plus chez moi en Inde. Je suis une vraie fille de Bombay. Il y aura la question de vie privée si j’élève mon enfant ici, mais je vois de nombreux enfants vedettes mener une vie tout à fait normale, alors nous traverserons ce pont quand nous y arriverons”, a déclaré l’actrice de Neerja au magazine.

Elle a également révélé si son bébé est un bébé pandémique ou planifié. “Nous voulions attendre deux ans après notre mariage pour commencer à essayer. Puis, la pandémie s’est produite. Nous étions à Delhi chez les parents d’Anand (Ahuja) au début de la pandémie et nous avons juste décidé que le moment était venu parce que nous n’a pas compris la gravité de Covid. Nous sommes entrés en confinement peu de temps après et les choses n’ont cessé de s’aggraver, alors nous avons décidé d’attendre.

Elle a ajouté : “Je me souviens avoir fait l’interview pour le numéro de juin 2021 de Vogue India en avril et quand mon anniversaire est arrivé en juin, j’ai dit à Anand : “Ça y est, je ne pense pas que nous puissions attendre plus.” J’ai déjà fait tous mes examens avec plusieurs médecins à Mumbai et à Londres et tout allait bien, alors nous avons décidé d’y aller.”