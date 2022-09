La nouvelle maman Sonam Kapoor exhibe son ventre post-partum dans la dernière histoire Instagram; inspire les femmes à adopter leur corps post-bébé

Sonam Kapoor profite de sa phase de maternité en ce moment. L’actrice attendait son premier enfant avec un homme d’affaires Anand Ahuja. Les deux tourtereaux ont accueilli un petit garçon en août. L’actrice a été éloignée des réseaux sociaux et de tout le tapage depuis qu’elle a commencé à attendre son premier enfant. Et maintenant, Sonam Kapoor Ahuja est occupée à être mère d’un fils de 10 jours. Récemment, Sonam a partagé une histoire vidéo sur son gramme dans laquelle elle affichait son ventre post-partum.

Sonam exhibe son ventre post-partum

Cela ne fait que quelques jours que Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont accueilli un petit garçon. Le petit est né le 20 août et tous les membres de la famille Kapoor étaient ravis d’apprendre l’arrivée de “Baby K Ahuja”. En venant à son histoire Instagram, Sonam Kapoor a partagé une vidéo dans laquelle elle a révélé porter des vêtements de maternité de Nike qui lui convenaient toujours après l’accouchement. Elle a ensuite montré son ventre et a admis que le ventre était toujours visible, mais a ajouté : “Ça a l’air génial” et sourit à la caméra. La vidéo de Sonam Kapoor est une source d’inspiration pour chaque nouvelle mère pour embrasser son corps et son poids post-partum et prendre chaque jour, lentement. Découvrez la vidéo de Sonam ici :

Sonam Kapoor parle d’élever un enfant en Inde

Sonam Kapoor a une maison à Mumbai et aussi à Londres. L’actrice a récemment tourné pour la couverture de Vogue et s’est assise pour une interview dans laquelle elle a partagé beaucoup de choses sur la grossesse et si elle élèverait son petit en Inde. Sonam a déclaré qu’elle a toujours été une fille de Bombay, mais ajoute qu’il pourrait y avoir des problèmes de confidentialité pour son enfant si elle élève son enfant ici. Cela dit, Sonam a ajouté qu’elle avait vu beaucoup de mamans célèbres qui élevaient assez bien leurs enfants malgré les nombreux médias.