Perry, qui lui a donné naissance et Orlando Bloomfille de Daisy Dove Bloom de retour le 26 août 2020, a sonné: « J’espère qu’ils réussiront et passeront cette pandémie et ils devront se tenir devant des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. J’espère que ce ne sera pas toujours virtuellement, alors ils devront s’y habituer et je suppose que nous sommes le premier test. «

Quant à ce que pensent les juges d’être à nouveau réunis après un certain temps en auto-quarantaine, Lionel a plaisanté: «Je commence maintenant la saison quatre avec le même message: priez pour moi les gens», ajoutant: «Je suis tellement heureux de voir le deux personnes folles et merveilleuses. Je pense que je devenais fou à la maison. «