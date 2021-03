Kate Lawler a remercié ses fans pour leur soutien après avoir admis qu’elle était dans un «endroit sombre» et au «point de rupture».

La star de Big Brother a été bombardée d’abus sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a partagé une image de ses chiens de compagnie le jour de la fête des mères.

Kate, 40 ans, a été très ouverte sur ses difficultés en tant que nouvelle maman.

Elle a accueilli bébé Noa avec son fiancé Martin le mois dernier et a été hospitalisée et sortie de l’hôpital avec sa petite fille.

Plutôt que d’enrober la vérité, Kate a décidé qu’il valait mieux partager ce qu’elle traversait, sachant que de nombreux autres nouveaux parents ressentiraient la même chose, ou l’auraient fait dans le passé.

Elle a été bouleversée et en colère après que des gens l’ont critiquée pour avoir partagé une photo de ses chiens Baxter et Shirley et non de sa fille le dimanche des mères.







Expliquant que c’est quelque chose qu’elle fait chaque année, elle a déclaré que le fait de ne pas publier de photo de sa fille ne définit en rien ce qu’elle ressent pour elle, rappelant aux gens qu’Instagram est un instantané de la vie de quelqu’un et non une image complète.

« J’ai l’impression de surfer sur l’eau depuis le 11 février et ces deux derniers jours, j’ai l’impression d’être au point de rupture », a déclaré Kate à ses fans.

Après avoir pris la parole, elle a été inondée de soutien et aujourd’hui, elle s’est tournée vers les médias sociaux pour remercier ceux qui l’avaient soutenue.

La star a posé en portant un T-shirt qui disait « C’est OK de se sentir merde ».

Elle a écrit à côté: « Je suis absolument époustouflée par la réponse de mon dernier message au cours des dernières 24 heures. Au départ, j’avais peur de le publier parce que je craignais d’être qualifié d’insensible ou d’ingrat, mais MERCI, c’était la bonne chose à faire.







«Tant de gens ont tendu la main, envoyé des messages d’amour, de soutien, de conseils et de compréhension. Ce n’est pas parce que vous avez choisi et que vous avez eu la chance de concevoir, de porter et de faire naître un petit humain, cela ne veut pas dire que tout est soleil et arc-en-ciel. . Pour certains, il fait sombre, orageux et aucun parent ne devrait avoir à prétendre que ça va bien quand ce n’est pas le cas. C’est normal de se sentir merdique.

«J’ai été inondé de messages de mamans et de papas me disant qu’ils se sentaient aussi comme ça (à l’époque des nouveau-nés et au-delà) mais ne pouvaient l’admettre à personne. Ils se sont comportés comme si tout était bien quand ce n’était pas le cas et c’est déchirant d’entendre, ils se sont sentis obligés de ne pas dire leur vérité. «

Elle a ajouté: « Un grand amour pour tous les parents, anciens et nouveaux, pour le briser en ce moment, mais si vous avez du mal, j’espère que mon article précédent encouragera plus de femmes et d’hommes à parler (en particulier pendant la période post-partum) de TOUT ce qui affecte leur la santé mentale ou physique, leur enfant, leur relation ou toute autre chose qui les rend tristes, confus, anxieux, déprimés, effrayés ou autre.







«Que ce soit pour les parents, les partenaires, les amis, les sages-femmes ou les visiteurs de la santé. Il existe également des organismes de bienfaisance fantastiques comme @pandas_uk qui sont là pour soutenir les familles aux prises avec une maladie mentale périnatale.

«En fait, j’ai réussi à dormir un peu la nuit dernière et je ne peux pas vous dire à quel point je me sens mieux. Noa s’est améliorée au cours des dernières 24 heures aussi! Elle pleure moins, dort un peu plus et le médecin généraliste prescrit du gaviscon au bébé en disant que ses symptômes ressemblent à du vent / colique piégés, peut-être un reflux.

«À ma famille, à mes amis, à tous ceux qui m’ont offert une épaule sur laquelle pleurer – bien que par téléphone / FaceTime, des câlins illégaux pour promener nos chiens, marcher avec moi, faire des gâteaux, nous préparer de la nourriture, venir nous aider (même bien que ce ne soit pas autorisé) vous n’avez aucune idée à quel point cela m’a soulevé.

« Enfin, je ne peux pas lire tous vos messages, mais je vous aime tous, je vous en remercie, alors excusez-moi si vous n’obtenez pas de réponse. Je vous aime tous x »