Kara Tointon avait l’air incroyable alors qu’elle emmenait ses deux enfants en promenade l’après-midi dans leur «sanctuaire».

L’ancienne star d’EastEnders, 37 ans, a donné naissance à son deuxième enfant – un petit garçon – le 8 janvier, et il semble qu’elle a déjà assumé les tâches de maman.

Kara rayonnait de beauté alors qu’elle était prise de prendre l’air frais avec ses petits dans nul autre que Kensington Gardens.

S’adressant à Instagram, la maman rayonnante de deux enfants a partagé une série de clichés réconfortants avec ses enfants par un dimanche après-midi froid.

« Heureusement que notre sanctuaire est si proche. Kensington Gardens – nous vous aimons », écrivait-elle à côté des clichés.







(Image: kara_tointon / Instagram)



Kara semble avoir maîtrisé l’ensemble chic et décontracté en optant pour une paire de blue-jeans, qu’elle a associée à des bottes noires et à une doudoune noire.

Elle a accessoirisé un bonnet multicolore et une paire de nuances noires.

L’actrice Kara de M. Selfridge et le fiancé norvégien Marius Jensen ont partagé l’heureuse nouvelle qu’ils sont devenus parents pour la deuxième fois sur Instagram.

Elle a téléchargé une photo en noir et blanc de la main de son nouveau petit et a tapé: « Notre deuxième paquet de joie est arrivé le vendredi 8 à 9 h 46, pesant 7,25 livres.







(Image: kara_tointon / Instagram)



« Je ne pourrais pas être plus excité de commencer 2021 avec ce petit homme incroyablement cool qui rejoindra notre famille. Merci à la formidable équipe de l’hôpital de Chelsea et de Westminster de l’avoir mis au monde en toute sécurité.

Le couple amoureux n’a pas encore annoncé le nom qu’il a choisi pour son nouvel ajout.

En octobre 2020, Kara a partagé qu’elle était alors enceinte de six mois de son deuxième bébé.

Sa grossesse a été une heureuse surprise pour les tourtereaux, qui voulaient offrir un frère ou une sœur à leur fils Frey.









Elle a confié à Hello à l’époque: « Je pense que cette année a apporté tellement de choses de différentes manières. Au début de l’année, je devais commencer une pièce de théâtre, et maintenant je suis chez moi dans un petit cocon et enceinte.

« Nous voulions vraiment un frère pour Frey. Alors nous avons dit: » Si ça arrive, ça arrive; allons-y avec le courant « , et ça s’est passé beaucoup plus vite que prévu. J’ai fait le test en mai. Nous n’avons pas été choqués mais c’était une surprise, et nous nous sentons tellement chanceux … «

Elle a ajouté: « Je pense à quel point c’est agréable pour Frey d’avoir un frère. Je serai en infériorité numérique avec Marius et deux garçons, mais fais-le. »







(Image: (Crédit trop long, voir légende))



L’histoire d’amour de Kara et Marius remonte à plus de trois ans, date à laquelle ils ont débuté leur histoire d’amour aux championnats de tennis de Wimbledon en 2017.

Et ils ont accueilli ensemble le petit Frey en novembre 2018.

En 2019, Kara avait parlé de son intention d’épouser Marius dans sa Norvège natale en 2020, mais elle a déclaré que la santé de sa mère était sa « priorité » car elle n’avait pas été bien.