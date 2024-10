La nouvelle maman Hailey Bieber cherche de l’espace avec ses parents après l’arrivée du petit garçon : rapports | Actualités du cinéma anglais

Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber sont récemment devenus parents après la naissance de leur premier enfant, un bébé garçon nommé Jack Blues Bieber, fin août. Comme indiqué, le couple a gardé ses distances avec les parents de Hailey, Stephen et Kennya Baldwin depuis la naissance de leur petit garçon, au lieu d’accueillir Kennya et Stephen Baldwin dans leur vie avec l’enfant pour le moment.

Le Daily Mail a également rapporté que la relation de Hailey avec ses parents s’était détériorée avec le temps. Selon la source de l’histoire, elle a toujours été plus proche de sa mère, mais les choses ont commencé à changer lorsqu’elle est tombée enceinte. Elle n’a pas partagé cette nouvelle avec sa famille pendant des mois, ce qui les a également rendus un peu tendus. Apparemment, la source a déclaré que ses liens avec ses parents avaient commencé à s’affaiblir pendant sa grossesse.

Cependant, cette tension avec sa famille s’est approfondie lorsque le père de Hailey, Stephen Baldwin, a publié un message public demandant aux gens de prier pour Hailey et Justin. L’année dernière, Stephen a publié une vidéo mettant en vedette Justin Bieber encourageant ses partisans, en particulier les chrétiens, à prier pour la sagesse du couple et sa protection. Selon certaines informations, la prétendue cause d’une vive dispute entre elle et sa famille l’a mise en colère. Selon l’initié, Hailey s’est toujours plainte du fait que son père interfère avec sa vie personnelle. « Elle lui a même demandé de mettre fin à ses allégations et à ses ingérences. »

À ce sujet, Stephen aurait dit à Hailey qu’elle n’aurait pas rencontré Justin s’il ne l’avait pas présentée. Pour cela, cela a déjà mis Hailey en colère. Les différences politiques et croyances religieuses peut également inciter ce couple à s’éloigner de ses parents. Le chrétien né de nouveau, Stephen Baldwin, est l’un des plus fervents partisans de Donald Trump, mais ses prétendues similitudes ont apparemment créé des tensions entre Hailey et ses parents. La source affirme que les parents sont sur la même longueur d’onde car sa mère aurait « pris des leçons de son père ».

Dans une précédente interview avec W Magazine, Hailey a failli déclarer qu’elle laissait sa famille derrière elle. Elle a déclaré qu’elle n’était pas proche de sa famille à ce moment-là de sa vie parce qu’elle avait bâti sa famille et qu’elle était devenue elle-même. Cependant, elle a également évoqué son enfance et a déclaré que tout allait bien à l’époque, même si la façon dont elle entretient actuellement des relations avec sa famille était quelque peu exagérée.

Il semble cependant qu’Hailey soit résolument déterminée à sa nouvelle vie avec Justin et bébé, se concentrant d’abord sur la création de son espace alors qu’elle navigue à travers parentalité aux côtés de Justin.