La nouvelle maman Gigi Hadid fait fondre les cœurs alors qu’elle partage un cliché invisible de son ventre de femme enceinte

Gigi Hadid a fait un voyage dans le passé alors qu’elle partageait un doux cliché de sa bosse de bébé alors qu’elle attendait sa fille Khai.

Le top model, 25 ans, et son petit ami Zayn Malik ont ​​accueilli leur petite fille en septembre de l’année dernière.

Depuis la naissance de Khai, Gigi partage de douces mises à jour de sa petite fille.

Et il semble qu’elle se sentait frappée de nostalgie alors qu’elle se dirigeait vers son histoire Instagram pour publier des photos à partir de dates demandées par les fans.

Après qu’un fan a demandé à Gigi de partager une photo de retour d’août de l’année dernière, le mannequin a décidé de partager une photo invisible de son ventre de femme enceinte.









Vêtue d’un bikini doré, Gigi avait les yeux fermés alors qu’elle profitait du soleil pendant que sa bosse était en plein écran.

Cela survient alors que le mannequin a partagé un cliché de la Saint-Valentin avec Zayn sur les réseaux sociaux pour marquer leur premier en tant que parents.

Gigi sourit à la caméra alors que Zayn appuie sa tête contre la sienne, son visage s’éclairant.







«Je t’aime, Valentine et j’aime la Saint-Valentin que nous partageons pour toujours», a-t-elle sous-titré le cliché.

Gigi a récemment parlé de la naissance de Khai et de la façon dont maman Yolanda et sa sœur Bella avaient été à ses côtés tout au long.

«J’ai dû creuser profondément», a-t-elle déclaré à Vogue.







Elle a poursuivi: «Il y avait définitivement un moment où j’étais comme, je me demande ce que ce serait avec une péridurale, en quoi ce serait différent.

« Ma sage-femme m’a dit: » Vous le faites. Personne ne peut vous aider. De toute façon, vous avez dépassé le stade de la péridurale, alors vous pousseriez exactement de la même manière dans un lit d’hôpital. « »

Gigi et Zayn avaient initialement prévu un accouchement dans un hôpital de New York, mais ont choisi de rester dans le ranch familial de Pennsylvanie en raison des restrictions de coronavirus sur le nombre de personnes autorisées dans la salle d’accouchement – ce qui signifie que maman Yolanda et sa sœur Bella pourraient être là aussi .







Mise en place d’un bain gonflable, ils ont été rejoints par une sage-femme et une assistante le jour même.

«Je sais que ma mère et Zayn et Bella étaient fiers de moi», se souvient-elle, «mais à certains moments, j’ai vu chacun d’eux avec terreur.

« Ensuite, Z et moi nous sommes regardés et nous nous sommes dit: ‘Nous pouvons avoir un peu de temps avant de recommencer!' »

