La nouvelle maman Deepika Padukone fera probablement sa PREMIÈRE apparition après avoir eu un bébé pour le lancement de la grande bande-annonce de « Singham Again » avec Ranveer Singh, Ajay Devgn et toute l’équipe – Deets inside | Actualités du cinéma hindi

Deepika Padukone et Ranveer Singh viennent de devenir parents d’une belle bébé fille en septembre. DP a accouché d’une petite fille le 8 septembre dans un hôpital du sud de Mumbai et quelques jours plus tard, Deepika et Ranveer ont ramené leur fille à la maison. Ils n’ont pas encore annoncé le nom de leur bébé et pour le moment, l’actrice profite au maximum de ses devoirs de maman et du temps qu’elle passe avec son nouveau-né. Mais on dirait qu’elle pourrait faire sa première apparition lors du lancement de la grande bande-annonce de ‘Singham encore‘.

Selon un rapport, le lancement de la grande bande-annonce aura lieu à NMACC à Mumbai et réunira environ 2000 fans et journalistes. Cet événement aura lieu le 7 octobre. Un reportage de Bollywood Hungama a cité une source disant : « La source a révélé qu’il ne s’agirait pas simplement d’un autre lancement de bande-annonce en disant : « La bande-annonce de Singham Again sera lancée au tentaculaire Nita Mukesh. Centre culturel Ambani situé dans le complexe Bandra Kurla, Mumbai Il s’agit d’un auditorium de 2 000 places et pas seulement les médias mais même les fans d’Ajay Devgn, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan, Deepika Padukone et Tiger Shroff seront également invités. est le plus attendu de l’année et les créateurs ont veillé à ce que même le lancement de la bande-annonce soit le plus grand événement de 2024. »

Alors que l’ensemble du casting devrait être là, les fans espèrent voir Lady Singham, Deepika. Ce serait un régal pour les fans si l’actrice se présentait à un événement pour la première fois, après l’arrivée de son bébé. Pendant ce temps, Ranveer avait récemment fait une apparition à une fête organisée par les Ambanis en l’honneur des Jeux olympiques paraplégiques de 2024. Il était tout excité lorsqu’il a dit aux pap : « Baap ban gaya re ».

« Singham Again » devrait sortir à Diwali.