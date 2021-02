Charlotte Dawson s’est ouverte sur l’amour de soi dans une vidéo honnête sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Celebs Go Dating, 28 ans, a été plongée dans une nouvelle maternité après avoir accueilli son premier enfant – un petit garçon nommé Noah – le mois dernier.

Et il semble que la maman adorable soit à l’aise dans son corps post-bébé alors qu’elle partageait un clip franc avec ses abonnés Instagram alors qu’elle déclarait fièrement qu’elle «embrassait son ventre de gelée post-partum et ses rayures de tigre».

Charlotte a partagé une vidéo d’elle-même en train de danser devant la caméra dans un crop top blanc.

Bercant son ventre dans la vidéo – prise à peine 12 jours après la naissance de son premier enfant – Charlotte s’est ouverte sur l’amour de soi.







« Embracing the post partum tiger striped jelleh chuffin belleh. Jour 12, [sic] » elle a écrit.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les fans se soient précipités vers la section des commentaires pour féliciter la star – fille du défunt comédien Les Dawson – pour son apparence éclatante et sa confiance inspirante.

« Je t’aime merci d’être juste », a écrit un fan.

Un autre écrit: « Vous êtes littéralement incroyable. J’avais vraiment besoin de ce rappel merci. »







Tandis qu’un troisième fan a ajouté: « J’adore! Regarde bien Char. »

Annonçant la naissance de son fils le mois dernier, Charlotte a partagé une photo d’elle-même à l’hôpital sur Instagram.

« Je l’ai fait … » écrivit-elle à côté du cliché.

Charlotte a ajouté que la photo la montrait en travail et a révélé qu’elle « en faisait la plupart à la maison » avant de se rendre à l’hôpital.

La star de la télé a écrit: « Merci pour tous vos messages. Je vous aime tous. »







Matthew a ajouté plusieurs photos de Charlotte à l’hôpital et a écrit: « Maman et bébé vont bien. Merci pour tous les messages. »

En août, Charlotte a dit OK! magazine qu’elle s’est rendu compte qu’elle attendait grâce à la mémoire impeccable de son copain joueur de rugby.

«Matthew est incroyable avec mes règles», dit-elle. «Il sait exactement quand j’arrive et il m’a dit ‘tu as un jour de retard’.»

Après s’être disputés pendant un moment pour savoir s’ils devaient ou non mordre la balle et faire un test de grossesse pour s’en assurer, ils ont finalement décidé d’aller de l’avant et de découvrir leur destin.







Charlotte a expliqué: «Nous avons eu un test de grossesse bon marché et il y avait une légère ligne. J’étais comme ‘non, non, je ne pense pas que je suis.’

« Nous en avons eu un bon et il a dit une à deux semaines, alors je l’ai littéralement découvert après une à deux semaines de chuffin, donc ça a été une route longue et incroyable.

Charlotte et Matthew, qui sont ensemble depuis plus de quatre ans maintenant, envisageaient de fonder une famille depuis un certain temps avant de tomber enceinte.

