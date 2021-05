La nouvelle maman Anushka Sharma partage des informations vitales pour les femmes enceintes au milieu du COVID-19, Cyclone Tauktae

Au milieu de la deuxième vague de COVID-19 et du cyclone Tauktae touchant terre à Mumbai, lundi soir, la star de Bollywood et nouvelle maman Anushka Sharma, qui a accueilli la petite fille Vamika avec son mari de cricket Virat Kohli plus tôt cette année, a partagé des informations vitales pour les futures mères besoin d’une aide médicale.

Anushka a pris ses histoires sur Instagram et a écrit: « @ncwindia a lancé un numéro d’assistance WhatsApp 24h / 24 et 7j / 7 – 9354954224 pour son initiative #HappyToHelp qui s’adresse aux femmes enceintes ayant besoin d’une aide médicale! L’équipe #NCW sera disponible 24h / 24 pour fournir une assistance médicale! «

Jetez un œil à la publication d’Anushka ici:

Pendant ce temps, le 14 mai, Anushka a déclaré que la collecte de fonds Covid qu’elle avait lancée avec son mari, le joueur de cricket Virat, avait dépassé son objectif, collectant Rs 11,39,11,820.

Virat et Anushka ont commencé la campagne de financement le 7 mai. Le couple a collaboré avec la plate-forme de financement participatif Ketto pour la campagne #InThisTogether et a fait un don de Rs 2 crore à l’initiative. Ils avaient pour objectif de lever un crore de Rs 7 pour le soulagement de Covid en Inde

Vendredi, Anushka a partagé une note sur Instagram qui se lit comme suit: « Merci à tous que nous avons dépassé notre objectif! Fonds collectés pour Covid Relief. Rs 11,39,11,820. #Inthistogether. »

« Vraiment étonné et touché par l’esprit de solidarité dont vous avez tous fait preuve. Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons atteint plus que notre objectif initial et que cela contribuera grandement à sauver des vies », a-t-elle ajouté.

« Merci pour votre soutien sans faille pour aider le peuple indien. Cela ne serait pas possible sans vous. Jai Hind. #InThisTogether #ActNow #OxygenForEveryone #TogetherWeCan #SocialForGood », a ajouté Anushka.

Dans le même ordre d’idées, le décompte de COVID-19 en Inde est monté à 2,49,65,463 le lundi 17 mai 2021, avec 2,81,386 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas en 27 jours, tandis que le nombre de morts a grimpé à 2,74,390 avec 4 106 décès, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Le nombre de cas actifs s’élève à 35 16 997, soit 14,09% du total des infections. Le taux de recouvrement national est passé à 84,81%, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

Le nombre de personnes qui se sont rétablies de la maladie est passé à 2,11,74,076, tandis que le taux de létalité est de 1,10 pour cent, a-t-il déclaré.