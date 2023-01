La nouvelle lune de samedi sera la plus proche de la Terre depuis plus de 1 000 ans

Ce week-end, la lune sera absente du ciel nocturne car elle se lève et se couche avec le soleil, sa face ombragée faisant face à notre planète pendant la journée. C’est ce qu’on appelle généralement une nouvelle lune, et la nouvelle lune de ce mois se trouve également être le plus proche de la Terre depuis l’an 992.

C’est peut-être une nouvelle pour vous que la lune ne soit pas toujours à une distance constante de la Terre. Il nous entoure, n’est-ce pas ? Eh bien, le fait est que l’orbite de la lune autour de la Terre n’est pas un cercle parfait, mais plutôt une forme ovale ou elliptique. C’est pourquoi nous recevons souvent quelques soi-disant super lunes chaque année – au cours de laquelle la pleine lune apparaît un peu plus grande car elle se trouve également au point le plus proche de son orbite, appelé périgée (le nom scientifique d’une super lune est périgée syzygie).

Mais même si la lune sera également à son point le plus proche de la Terre ce samedi, c’est-à-dire atteindre le périgée, l’événement chevauchera une nouvelle lune plutôt qu’une pleine.

TerreCiel a examiné les données de la nouvelle lune de la NASA qui extrapolent la position de la lune en avant et en arrière des siècles. Il a révélé que la nouvelle lune de samedi soir sera aussi proche de ce moment de périgée exact qu’elle l’a été depuis plus d’un millénaire. De plus, la nouvelle lune ne sera plus aussi proche avant 345 ans.

Mettez-le ensemble et c’est la nouvelle lune la plus proche depuis 1 337 ans.

Bien sûr, il s’agit d’une étape qui sera en grande partie invisible à l’œil humain et même difficile à détecter avec un équipement et un savoir-faire professionnels. Mais la présence de la proximité supplémentaire de notre satellite lumineux se fera sentir sur Terre.

Même lorsqu’elle est invisible, la gravité de la lune affecte toujours les marées à la surface de notre planète, et les Terriens du monde entier voudront être à l’affût du potentiel “Marées royales« ce week-end qui pourrait entraîner des inondations dans les zones côtières.