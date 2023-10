La nouvelle loi sur les chiens de Joliet fixe des exigences pour les propriétaires d’animaux dangereux – Shaw Local

JOLIET – Une ordonnance plus stricte sur les chiens, obligeant les propriétaires à assumer davantage de responsabilités, devrait être soumise au conseil municipal pour vote le 3 mai.

Le comité d’utilisation des terres et législatif du conseil a approuvé cette semaine à la fois l’ordonnance sur les chiens et un accord intergouvernemental avec le contrôle des animaux du canton de Joliet.

Ensemble, l’ordonnance et l’accord précisent les procédures à suivre pour gérer les chiens dangereux et vicieux tout en exigeant que les propriétaires des chiens prennent des mesures pour assurer la sécurité publique.

«Cela a pris du temps», a déclaré la conseillère Jan Quillman. « Nous avons au moins maintenant quelque chose que nous pouvons appliquer. »

L’ordonnance et l’accord ont été rédigés après une série de réunions au cours desquelles les habitants ont déclaré que les lois de la ville sur les chiens et leur application étaient trop laxistes.

Quillman et le conseiller Jim McFarland, également membres du comité, ont déclaré qu’ils pensaient que la nouvelle ordonnance permet à la ville de sévir contre les propriétaires qui laissent des chiens dangereux errer dans leurs quartiers.

« Maintenant, nous pouvons les poursuivre parce qu’ils sont de mauvais propriétaires de chiens et ne prennent pas soin de leur animal », a déclaré McFarland.

L’ordonnance était en préparation depuis des mois avant qu’une attaque de pitbull en janvier n’ajoute une nouvelle urgence à l’action alors que les résidents assistaient à l’une des réunions du comité pour se plaindre des attaques répétées de chiens en liberté.

L’ordonnance exige que les chiens jugés vicieux après avoir tué ou gravement blessé une personne ou un animal de compagnie soient euthanasiés.

Les propriétaires de chiens jugés dangereux parce qu’ils représentent une menace injustifiée de blessure pour une personne ou un animal de compagnie seraient confrontés à plusieurs exigences :

• Le chien doit être sous le contrôle direct d’une personne âgée de 18 ans ou plus et sous laisse et muselière lorsqu’il se trouve sur la propriété publique.

• Les propriétaires doivent avoir une assurance responsabilité civile avec une limite de police d’au moins 100 000 $.

• Un panneau doit être affiché bien en vue à l’extérieur de la maison indiquant « Avertissement : chien dangereux gardé dans ces locaux »

• Les propriétaires doivent aviser la ville si le chien est éloigné de la résidence du propriétaire.

Un agent d’audience de la ville pourrait également obliger les propriétaires à rembourser les victimes pour tout dommage causé par leurs chiens lors de leur attaque.

L’accord intergouvernemental avec Joliet Township Animal Control décrit les procédures et les délais de réponse en cas d’incidents impliquant des chiens.

Un certain nombre de personnes venues aux réunions se sont plaintes du fait qu’il n’était pas clair qui elles étaient censées appeler en cas d’attaque de chien et qui répondrait.

« Je pense que cela aide à clarifier certaines choses », a déclaré Sarah Gimbel, directrice du contrôle des animaux du canton de Joliet, à propos de l’accord, « et contribue à renforcer la communication entre le canton et la ville. »