La nouvelle loi sur la transparence des salaires de New York a pris un départ difficile

À partir de mardi, les entreprises qui embauchent des travailleurs à New York sont tenues d’indiquer la fourchette de salaire minimum et maximum pour un emploi sur toute publication imprimée ou en ligne.

Les partisans disent qu’il est grand temps que les entreprises deviennent plus transparentes avec leurs pratiques de rémunération. Les travailleurs espèrent que cela leur donnera plus de poids pour discuter et négocier leur salaire. Et l’objectif principal de la loi est d’aider à combler l’écart salarial.

Mais alors que les chiffres commençaient à circuler cette semaine, les New-Yorkais ont commencé à appeler certaines entreprises pour avoir affiché des fourchettes extrêmement larges : 50 000 $ à 145 000 $ pour une ouverture de journaliste, 125 800 $ à 211 300 $ pour un rédacteur technique senior, 106 000 $ à 241 000 $ pour un poste d’avocat général.

Dans un cas, Citigroup a répertorié plusieurs emplois avec une gamme de 0 à 2 millions de dollarsrapporte Gothamist.

Un représentant de Citigroup a déclaré à Gothamist qu’il avait depuis mis à jour ses gammes et que la gamme choquante était une erreur causée par un problème informatique.

Pourtant, une entrée révisée pour un poste pour un chargé de clientèle a répertorié la fourchette de salaires entre 61 710 $ et 155 290 $ mercredi, avant qu’elle ne soit supprimée. Un représentant de Citi a déclaré à CNBC Make It que la société “examine de manière proactive toutes les offres d’emploi pour s’assurer que la fourchette de salaire correcte est répertoriée” et a “temporairement non publié certaines offres d’emploi et les republiera lorsque la fourchette de salaire sera confirmée”.

La gaffe d’affichage met en évidence les nombreuses façons dont les entreprises peuvent encore trouver des moyens de se conformer à la nouvelle loi sur la transparence des salaires, qu’elle soit prévue ou non.