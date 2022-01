La nouvelle loi «Rose Ayling-Ellis» donne pour la première fois un statut juridique à la langue des signes britannique

La ministre du Travail et des Pensions, Chloe Smith, a déclaré: «Les personnes sourdes auront des chances égales en rendant les interprètes BSL plus accessibles, supprimant enfin ces obstacles aux services essentiels.»

Tweetant plus tôt cette semaine, elle a déclaré : « Faisons en sorte que cela se produise ! #SignTheBill.

La gagnante du trophée Glitterball a utilisé sa nouvelle célébrité pour exhorter les députés à faire plus pour déployer BSL.

Cela ouvre la voie à davantage de signataires dans les écoles, les hôpitaux et les cabinets médicaux pour aider les patients et les élèves sourds.

La gagnante du trophée Glitterball Rose Ayling-Ellis a utilisé sa nouvelle célébrité pour exhorter les députés à faire plus pour déployer BSL – photographiée avec son partenaire de danse Giovanni Pernice

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.