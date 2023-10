La nouvelle loi de suppression de CA est une arme de confidentialité sans précédent

Une nouvelle loi californienne donne aux consommateurs le pouvoir de faire quelque chose de significatif concernant les entreprises qui achètent et vendent leurs données pour la toute première fois. Mardi, le gouverneur Gavin Newsom a signé le Supprimer l’acte dans la loi, introduisant un certain nombre de dispositions qui renforcent les réglementations nationales en matière de confidentialité. Entre autres stipulations, il permet aux Californiens de forcer chaque courtier en données à supprimer les fruits de leur récolte de données en un seul clic.

La FTC vient de prescrire une canette de Whoop Ass sur les données de santé

La Californie et plusieurs autres États exigent déjà que la plupart des entreprises suppriment les informations qu’elles collectent sur demande. Malheureusement, le processus est presque inutile, car vous devez contacter chaque entreprise individuellement. Vous devez également vivre dans un monde imaginaire où vous connaissez les noms même d’une fraction des entreprises qui vous espionner pour de l’argent.

Il s’agit d’une faille « suffisamment grande pour faire passer quelques millions d’identités volées et il est temps de la combler », a déclaré le sénateur de Californie Josh Becker, qui a présenté le projet de loi. « Les courtiers en données possèdent des milliers de points de données sur chacun d’entre nous, et ils ont actuellement la possibilité d’utiliser ces données liées aux soins de santé reproductive, à la géolocalisation et aux achats pour les vendre au plus offrant. La loi sur la suppression protégera nos informations les plus sensibles.

La loi sur la suppression créera un système dans lequel vous pourrez faire une seule demande qui obligera l’ensemble du secteur des courtiers de données à supprimer les détails qu’ils récoltent de votre vie. Il s’agit du premier règlement de ce type émanant d’un gouvernement majeur.

À l’heure actuelle, vous pouvez demander aux courtiers en données d’effacer les informations qu’ils collectent directement sur vous, mais ils ne sont pas obligés de supprimer les données qu’ils obtiennent d’autres sociétés. C’est une distinction importante car c’est de là que proviennent la plupart des données. En outre, plus de 500 courtiers en données sont déjà enregistrés auprès de l’État, et la loi sur la suppression les obligera à divulguer des informations sur le type de données dont ils disposent.

La loi sur la suppression énonce également les conséquences, prévoyant des sanctions civiles et des amendes administratives pour les données enfreignant la loi.marchands.

Cette loi constitue « l’étape la plus décisive que les législateurs aient jamais prise pour freiner les activités obscures des courtiers en données. Il promet aux consommateurs un moyen simple d’affirmer leur contrôle sur les données personnelles qui sont aujourd’hui librement achetées et vendues sur le marché libre, comme une liste de numéros de télécommunication exclus pour les courtiers en données », a déclaré John Davisson, directeur du contentieux et avocat principal chez EPIC, l’association. Centre d’information électronique sur la confidentialité. «Il rejette l’idée selon laquelle les entreprises devraient pouvoir exploiter commercialement les détails les plus sensibles de la vie en toute impunité.»

Le secteur technologique traite votre vie comme un baril de pétrole, une marchandise qui peut être échangée et vendue pour augmenter les bénéfices des entreprises. Avide de données des entreprises comme Google vous dira que c’est exactement comme ça que ça doit être si nous voulons qu’Internet soit glorieux et gratuit. Ce n’est qu’à moitié vrai.

Avec l’activité de courtier de données, en particulier, vous ne retirez rien de l’échange. Vous n’avez probablement jamais entendu parler de la plupart de ces entreprises et elles n’ont aucun lien direct avec votre vie de consommateur. En cours de route, les pratiques de l’industrie exposent régulièrement les personnes à des risques de préjudice importants. Par exemple, un Un groupe catholique conservateur a dénoncé un prêtre gay en utilisant des données qui auraient été partagées par Grindr en 2021. Le secteur des courtiers de données est également connu pour mettre en danger les victimes de violence domestique en divulguant leurs adresses personnelles et leurs coordonnées.

« Le fardeau du contrôle des pratiques abusives en matière de données ne devrait pas incomber aux consommateurs », a déclaré Davisson. « Et même la loi sur la suppression, aussi importante soit-elle, ne remplace pas une loi qui limite la quantité de données que les entreprises et les courtiers peuvent collecter à notre sujet en premier lieu, sans aucune action de la part des consommateurs. »