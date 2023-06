La nouvelle loi de l’État exige que les maisons nouvellement construites ou rénovées prennent en charge la recharge des véhicules électriques

Les maisons nouvellement construites et rénovées dans l’Illinois devront l’année prochaine avoir des bornes de recharge pour véhicules électriques dans leurs garages et places de stationnement en vertu d’une nouvelle loi de l’État.

Projet de loi du Sénat 40promulguée par le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker le 9 juin en tant que loi sur la recharge des véhicules électriques, entrera en vigueur le 1er janvier 2024, après avoir été adoptée par les deux chambres le mois dernier.

La loi s’applique aux maisons nouvellement construites ainsi qu’aux immeubles résidentiels à logements multiples avec places de stationnement construits après cette date.

« Une nouvelle résidence unifamiliale ou une petite résidence multifamiliale doit disposer d’au moins une place de stationnement adaptée aux véhicules électriques pour chaque unité résidentielle disposant d’un parking dédié », indique la loi.

De plus, les grands immeubles résidentiels multifamiliaux comme un bloc d’appartements ou de condos qui sont en cours de rénovation par un promoteur qui le convertit en association doivent avoir « 100 % de ses places de stationnement totales compatibles avec les véhicules électriques ».

La loi permet également aux locataires d’installer à leurs propres frais des équipements de recharge de VE dans leurs places de stationnement.

En savoir plus: Comment optimiser l’autonomie et l’efficacité de votre véhicule électrique

La semaine dernière, l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois a également annoncé 12,6 millions de dollars en subventions pour la recharge publique des véhicules électriques gares.

« Nous nous dirigeons vers un avenir électrique dans l’Illinois ! Notre État met un million de véhicules électriques sur la route d’ici 2030 et cela commence par produire l’infrastructure nécessaire pour les soutenir. Maintenant, gardons le pied sur l’accélérateur », Le gouverneur Pritzker a tweeté.

Au niveau fédéral, un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars adopté en novembre 2021 prévoyait 7,5 milliards de dollars pour créer 500 000 chargeurs de VE publics aux États-Unis d’ici 2030.

Si vous envisagez d’acheter une voiture électrique, voici les choix de Crumpe pour les meilleurs véhicules électriques pour 2023, ainsi que tous les véhicules électriques actuellement disponibles et classés en fonction de la distance qu’ils peuvent parcourir entre chaque charge, 12 endroits qui offrent une recharge de véhicules électriques pendant que vous allez magasinage et comment demander le crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques et quelles voitures y sont admissibles.