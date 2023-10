La nouvelle loi britannique autorisant l’expulsion des migrants illégaux profite aux trafiquants, selon l’ancien Premier ministre

Le multiculturalisme au Royaume-Uni n’a pas échoué, selon l’ancienne Première ministre britannique Theresa May, malgré les affirmations contraires de la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, dans un récent discours.

« Nous avons accueilli tellement de personnes au fil des années qui sont venues faire partie de notre société et de ce qu’est le Royaume-Uni aujourd’hui », a déclaré May dans une interview à CBC News, interrogée sur les commentaires de Braverman.

« Cette diversité est importante. Nous la voyons dans notre politique. Nous la voyons chez nos politiciens. Nous avons le premier Premier ministre britannique d’origine asiatique au Royaume-Uni. Nous avons eu trois femmes Premiers ministres. »

Dans un discours prononcé le 26 septembre à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion conservateur à Washington, DC, Braverman a critiqué le multiculturalisme parce qu’il n’impose aucune exigence d’intégration aux gens.

« Ils pourraient faire partie de la société, mais pas de la société », a-t-elle déclaré. « Et dans des cas extrêmes, ils pourraient mener une vie visant à saper la stabilité et à menacer la sécurité de notre société. »

Fille d’immigrés, Braverman a enchaîné avec un discours mercredi lors de la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir à Manchester, en Angleterre.

Dans son discours, elle a attaqué les politiques mises en œuvre sous « la bannière de la diversité, de l’équité et de l’inclusion » et a averti qu’un « ouragan » de migration était en route.

Un groupe de personnes soupçonnées d’être des migrants marche près de l’eau à Dungeness, sur la côte du Kent, en Angleterre, le 16 août. Le gouvernement britannique a eu du mal à empêcher les migrants et les demandeurs d’asile d’effectuer des voyages souvent dangereux à bord de petits bateaux, traversant des traversées très fréquentées. voies de navigation dans la Manche. (Toby Melville/Reuters)

Ces commentaires ont déclenché un débat familier sur le langage employé autour des questions de race et de migration – ainsi que des spéculations selon lesquelles Braverman pourrait se présenter comme candidate potentielle à la direction si les conservateurs perdaient les prochaines élections sous la direction du Premier ministre Rishi Sunak.

« Tout ce que Braverman dit concerne les futures élections à la direction », a déclaré le député travailliste d’opposition Ben Bradshaw au journal Independent. « C’est un coup de sifflet classique pour les membres conservateurs qui sont de plus en plus à droite. »

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, s’exprime lors de la conférence annuelle du parti conservateur au pouvoir, à Manchester, en Angleterre, le 3 octobre. Elle a attaqué les politiques mises en œuvre sous « la bannière de la diversité, de l’équité et de l’inclusion » et a averti qu’un « ouragan » de migration était en cours. le chemin. (Hannah McKay/Reuters)

Braverman a défendu la controversée loi britannique sur les migrations illégales, qui cherche à donner au gouvernement le pouvoir d’expulser les demandeurs d’asile arrivant illégalement, soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays « sûr » comme le Rwanda.

Le gouvernement a eu du mal à empêcher les migrants et les demandeurs d’asile d’effectuer des voyages souvent dangereux à bord de petits bateaux, traversant les voies maritimes très fréquentées de la Manche pour tenter d’atteindre les côtes britanniques.

Quelque 25 000 personnes sont arrivées par ce biais depuis le début de l’année. Plus de 45 000 personnes ont emprunté l’itinéraire en 2022.

Des groupes de défense des droits ont critiqué la législation britannique, la qualifiant de violation du droit humanitaire international en supprimant le droit d’un individu de demander l’asile, quels que soient ses besoins de protection. Les Nations Unies ont également tiré la sonnette d’alarme le 20 juillet, le jour même où le projet de loi recevait la sanction royale.

May appelle le Canada à se joindre à l’initiative

Theresa May craint que la législation contenue dans la loi sur les migrations illégales ne sape les efforts visant à lutter contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains. Elle a introduit la loi britannique sur l’esclavage moderne en 2015, alors qu’elle occupait le poste actuellement occupé par Suella Braverman.

Jeudi, l’ancienne chef conservatrice, qui a été première ministre de 2016 à 2019, a lancé la Commission mondiale sur l’esclavage moderne et la traite des êtres humains, une initiative internationale à laquelle elle a appelé le Canada à se joindre.

Aujourd’hui, je lance la Commission mondiale sur l’esclavage moderne et la lutte contre l’esclavage moderne. Traite des êtres humains – une initiative qui vise à restaurer la dynamique politique en faveur de l’éradication de l’esclavage, de la traite et du trafic d’êtres humains. travail forcé de notre monde. pic.twitter.com/COgCTzuu8Q —@theresa_may

« Il y a tellement plus à faire dans les pays du monde entier », a-t-elle déclaré mercredi à CBC News. « On estime qu’il y a environ 70 000 personnes réduites en esclavage au Canada aujourd’hui. C’est peut-être une sous-estimation. »

May a ajouté : « Nous devons nous assurer que nous prenons les mesures nécessaires et que les gouvernements sont impliqués. Je veux voir le gouvernement canadien impliqué dans ma commission mondiale. »

Selon le Global Slavery Index, environ 50 millions de personnes dans le monde seraient en servitude, au travail forcé ou en esclavage.

« Ce qui me préoccupe, c’est que les trafiquants… les esclavagistes pourraient utiliser [the threat of deportation in Britain’s new legislation] pour persuader leurs victimes, pour persuader ceux qu’ils ont réduits en esclavage, ceux qu’ils exploitent, de ne pas essayer de demander de l’aide », a déclaré May.

« Et si nous voulons arrêter les esclavagistes, nous avons besoin que les victimes et les survivants puissent se manifester et fournir les preuves nécessaires. »

Les militants anti-esclavagistes affirment qu’il est déjà assez difficile d’encourager les victimes à se manifester.

« Les gens ont incroyablement peur »

« Ce que nous avons vu au Royaume-Uni, c’est que le discours autour de l’immigration a déjà commencé à avoir un impact sur les victimes de l’esclavage moderne », a déclaré Jessica Turner, porte-parole d’Anti-Slavery International, basée à Londres.

«Cela crée une culture d’incrédulité», a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une entrevue. « S’ils pensent que les gens ne vont pas les croire, cela pourrait les rendre trop effrayés pour se manifester. »

Turner a également déclaré que la législation ne tient pas compte du fait que des personnes pourraient se trouver illégalement en Grande-Bretagne parce qu’elles sont victimes de trafic d’êtres humains.

La barge d’hébergement Bibby Stockholm, qui peut accueillir jusqu’à 500 demandeurs d’asile, est présentée au port de Portland, dans le Dorset, en Angleterre, le 21 juillet, au lendemain de la sanction royale de la controversée loi britannique sur les migrations illégales. Son objectif est d’empêcher les personnes arrivant illégalement de demander l’asile. (Andrew Matthews/Pool Photo/Associated Press)

« S’ils se manifestent et tentent de prouver ce qui leur est arrivé, ils risquent alors d’être poursuivis en justice ou soumis à des mesures d’immigration », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi nous avons averti que ces lois seraient si dangereuses, car elles font incroyablement peur aux gens. »

Theresa May a elle-même été accusée d’avoir attisé la rhétorique anti-immigration dans le passé. En tant que ministre de l’Intérieur, elle a présenté une législation visant à créer un « environnement hostile » à l’immigration clandestine.

Cela comprenait des contrôles et des exigences de documentation plus lourds et a finalement contribué à ce que l’on appelle le scandale Windrush – où des milliers de résidents légaux du Royaume-Uni ont été classés par erreur comme immigrants illégaux.

Le Windrush était le nom de l’un des premiers navires à vapeur transportant des personnes invitées en Grande-Bretagne depuis les Caraïbes pour travailler après la Seconde Guerre mondiale. Rares sont ceux qui ont reçu des documents officiels. Les ressortissants du Commonwealth (y compris ceux des Caraïbes) qui vivaient au Royaume-Uni avant 1973 ont automatiquement obtenu la citoyenneté britannique, mais sans formalités administratives.

May était Premier ministre lorsqu’il a commencé à apparaître que de nombreux membres de la génération Windrush avaient du mal à prouver leur statut légal.

Ceux qui ne le pouvaient pas ont commencé à perdre l’accès aux soins de santé et aux autres avantages sociaux dont beaucoup bénéficiaient depuis plus de 50 ans. Certains ont même été arrêtés et expulsés.

L’ancienne Première ministre britannique Theresa May signe son nouveau livre, The Abuse of Power: Confronting Injustice in Public Life, lors de la conférence annuelle du Parti conservateur à Manchester le 3 octobre. (Hannah McKay/Reuters)

Une revue indépendante de Wendy Williams intitulée Windrush Lessons Learned, publiée en 2020, a révélé « l’ignorance institutionnelle et l’irréflexion à l’égard de la question de la race et de l’histoire de la génération Windrush au sein du département ».

Il a formulé 30 recommandations, dont la création d’un commissaire aux migrants chargé de veiller à leurs intérêts.

Plus tôt cette année, Suella Braverman, l’actuelle ministre de l’Intérieur, a déclaré qu’elle ne mettrait pas en œuvre toutes les recommandations, y compris le poste de commissaire, même si le gouvernement les avait toutes acceptées auparavant.

Dans son livre récemment publié, L’abus de pouvoir : lutter contre l’injustice dans la vie publiqueMay a écrit qu’avec le recul, sa référence à un « environnement hostile » des années plus tôt « n’était pas un bon terme à utiliser ».

Dans son entrevue avec CBC News, elle a également déclaré que toutes les recommandations contenues dans l’examen de Williams devraient être mises en œuvre.

« Le but de l’examen était de déterminer pourquoi cela s’était produit ? Et je pense que ces recommandations de changement au sein du ministère de l’Intérieur devraient être mises en place. »